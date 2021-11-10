مايكروسوفت سجلت رقمًا قياسيًا مع Forza Horizon 5

بدأت لعبة Forza Horizon 5 بداية كبيرة، حيث كشف رئيس إكس بوكس، فيل سبنسر، عبر منصة تويتر أن لعبة السباق قد وصلت إلى 4.5 ملايين لاعب عبر منصات الألعاب والحواسيب والسحابة.

وكان الكثير من هؤلاء اللاعبين موجودين في اللعبة قبل الإطلاق، وذلك بفضل مشتريات الإصدار المميز من اللعبة.

وحظيت Forza Horizon 5 بأفضل يوم إطلاق لأي من ألعاب استوديوهات ألعاب إكس بوكس، وبلغت ذروة اللاعبين المتزامنين حتى الآن ثلاثة أضعاف ذروة اللاعبين المتزامنين للعبة Forza Horizon 4.

وقال المسؤول التنفيذي إن استثمار مايكروسوفت المتعدد السنوات في فتح الباب أمام ألعاب إكس بوكس لعدد أكبر من الأشخاص من خلال الحاسب الشخصي والسحابة و Game Pass يؤتي ثماره الآن بشكل كبير. وأضاف: تظهر Forza Horizon 5 أن الوعد يتحقق.

وعلى عكس الإصدرات السابقة في السلسلة، لا يحتاج أحد إلى شراء Forza Horizon 5 مباشرة لتشغيلها. ويتم تضمين اللعبة في Game Pass لأجهزة إكس بوكس والحاسب الشخصي. كما أنها متوفرة عبر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى السحابة.

ولم تعد بحاجة إلى منصة أو حاسب شخصي لتشغيل العديد من ألعاب إكس بوكس من مايكروسوفت.

وكان سبنسر يقول لبعض الوقت إن الشركة لم تعد تقيس النجاح على أساس مبيعات الوحدة للألعاب أو المنصات. ولكن بدلاً من ذلك، تعرف الشركة النجاح على أنه وجود المزيد من الأشخاص يلعبون ألعاب إكس بوكس أينما كانوا عبر أي جهاز قد يكون لديهم.

وبالنظر إلى البداية القوية للغاية للعبة، يكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية أداء لعبة مايكروسوفت الكبيرة التالية، Halo Infinite، في السوق.

وصلت لعبة السباق إلى 4.5 ملايين شخص

يشار إلى أن اللعبة مضمنة في Game Pass، كما أن عنصر تعدد اللاعبين مجاني. نتيجة لذلك فإن جمهورها المحتمل هائل.

وتم إطلاق اللعبة في وقت واحد عبر Xbox Series X و Xbox Series S و Xbox One. بالإضافة إلى متجر مايكروسوفت لنظام ويندوز و Steam.



وتمثل هذه لحظة مهمة لعملاقة البرمجيات بعد سنوات من شراء ورعاية المطورين لجعل استوديوهات ألعاب إكس بوكس علامة تجارية مشهورة.

وهناك فرصة حقيقية لأن تتفوق الشركة على نفسها أيضًا، مع استعداد Halo Infinite للإطلاق في أقل من شهر.

وتعد اللعبة تطورًا ذا مغزى آخر للسلسلة بدلاً من إعادة الابتكار. ولكن أجرت تغييرات صغيرة مدروسة على مخططها الراسخ الذي يركز على الأشخاص الذين يقفون خلف السيارات بطريقة كان الامتياز قد تجاوزها.

وعلاوة على الرسومات والموسيقى التصويرية وغير ذلك، تم الإشادة باللعبة لامتلاكها بعض خيارات سهولة الوصول. بما في ذلك مترجمي لغة الإشارة، التي شهدت إشادة باللعبة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

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