مايكروسوفت تعلن عن Windows 11 SE

أنشأت شركة مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من ويندوز 11 مصممًا للطلاب والمدارس. ويتم شحن Windows 11 SE حصريًا عبر أجهزة حاسب محمولة منخفضة التكلفة تم تصميمها للفصول الدراسية للمدارس الابتدائية والمتوسطة، وهي محاولة أخرى من قبل عملاقة البرمجيات لمنافسة مجموعة أجهزة كروم بوك من جوجل وشعبيتها في المدارس الأمريكية.

وكافحت الشركة لفهم سبب توافد المدارس والطلاب على أجهزة كروم بوك. وجربت الشركة S Mode سابقًا الذي أقفل ويندوز 10 بشكل أساسي على التطبيقات من متجر الشركة.

وكان التقييد مصدر إزعاج للمستخدمين النهائيين والمدارس. ولم يكن هناك ما يكفي من التطبيقات المتوفرة في متجر مايكروسوفت لجعله منطقي.

ويتخذ Windows 11 SE نهجًا مختلفًا لإصدار ويندوز للمدارس، وهو اتجاه مشابه حيث كانت مايكروسوفت تتجه في الأصل مع Windows 10x قبل إلغائه.

ويتوفر Windows 11 SE عبر الأجهزة الجديدة المنخفضة التكلفة ولعملاء المدارس والتعليم فقط.

وبينما تم تحسين Windows 11 SE، بطبيعة الحال، لخدمة مايكروسوفت إيدج ومايكروسوفت أوفيس والخدمات المستندة إلى السحابة من الشركة.و لكن لا يقتصر على تطبيقات مايكروسوفت فقط.

ويدعم Windows 11 SE أيضًا تطبيقات الجهات الخارجية، بما في ذلك Zoom وجوجل كروم. وذلك لأن الشركة تريد منح المدارس خيار استخدام أفضل ما يناسبها.

ويكون مسؤولو تكنولوجيا المعلومات مسؤولين عن التطبيقات التي يتم تثبيتها. كما يمكن إدارة الأجهزة لتحديثها خارج وقت الفصل الدراسي.

ولن يتم شحن Windows 11 SE مع متجر مايكروسوفت. وبدلاً من ذلك، تسمح الشركة لبعض تطبيقات الجهات الخارجية بالتوفر عبر أجهزة Windows 11 SE.

وتتضمن قائمة التطبيقات هذه جوجل كروم و Zoom في الوقت الحالي. ولكن الشركة لم تنشر قائمتها النهائية للتطبيقات المعتمدة حتى الآن.

وأمضت مايكروسوفت الأشهر الـ 18 الماضية في التحدث إلى المعلمين والطلاب للحصول على تعليقات حول جهودها حتى الآن عبر أجهزة الحاسب المحمولة المنخفضة التكلفة العاملة بنظام ويندوز.

وأدت هذه التعليقات إلى تشغيل التطبيقات دائمًا في وضع ملء الشاشة عبر Windows 11 SE. وقد أزالت مايكروسوفت تخطيطات Snap المتعددة في هذا الإصدار لصالح وضع واحد يتيح لك وضع التطبيقات جنبًا إلى جنب.

منافس جديد لنظام التشغيل Chrome OS

تمت إزالة قسم الأدوات المصغرة الجديد في Windows 11 SE، حيث وجدت مايكروسوفت أنه يشتت الانتباه في بيئة الفصل الدراسي.

ويتم أيضًا إعداد مايكروسوفت إيدج لقبول إضافات جوجل كروم، التي يتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا عبر ويندوز 11.

وينسخ Windows 11 SE المستندات احتياطيًا إلى OneDrive افتراضيًا، مع دعم دون اتصال بالإنترنت لتسهيل استخدام الطلاب لأجهزة الحاسب المحمولة التي تعمل بنظام Windows 11 SE خارج الفصل الدراسي.

ويتم شحن Windows 11 SE أيضًا مع خلفية Bloom ملونة جديدة بشكل افتراضي وبعض التغييرات على طريقة تجميع التطبيقات.

وبالرغم من أنك قد تواجه إصدارين مختلفين من OneNote أو مايكروسوفت تيمز في ويندوز 11، فإن الشركة عدلت ذلك في Windows 11 SE بحيث يتم تثبيت إصدار واحد فقط.

وتقوم كل من أيسر وأسوس وديل وإتش بي وفوجيتسو ولينوفو و Dynabook و JK-IP و Positivo بإنشاء أجهزة حاسب محمولة تعمل بنظام Windows 11 SE في الأشهر المقبلة.

ويعتبر Windows 11 SE جزء كبير من جهود الشركة الشاملة للتنافس مع نظام التشغيل Chrome OS.

وغالبًا ما أغفلت مايكروسوفت ما يجعل Chrome OS سهل الاستخدام والإدارة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات والمدارس.

وتدعم أجهزة الحاسب المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل الجديد Microsoft Intune لأغراض الإعداد. وهذا يسهل على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات تزويد هذه الأجهزة بوحدة تحكم إدارة خلفية أكثر بساطة للتعليم.

وتقوم الشركة أيضًا بتجميع تطبيقات مثل تيمز وأوفيس و OneNote و Minecraft for Education و Flipgrid في Windows 11 SE. وذلك حتى لا يضطر مسؤولو تكنولوجيا المعلومات إلى تثبيتها بشكل منفصل.

وتتوقع الشركة وصول أجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظام Windows 11 SE إلى القنوات التعليمية في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2022.

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