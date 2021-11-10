مايكروسوفت تتعاون مع ميتا لدمج تيمز في Workplace

تشارك شركة مايكروسوفت مع شركة ميتا، الشركة المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، لدمج مايكروسوفت تيمز في منصة العمل Workplace.

وتعمل Facebook Workplace، أو Workplace by Meta كما تم تغيير علامتها التجارية الآن، قريبًا على دمج تيمز لبث الفيديو المباشر في مجموعات Workplace.

ويسمح تكامل تيمز في Workplace أيضًا للموظفين الذين يستخدمون تيمز أو Workplace بمشاهدة الاجتماعات والتعليق عليها والتفاعل معها في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

وتعمل عملاقة البرمجيات أيضًا على دمج Workplace في تيمز، مما يمكن مستخدمي تيمز من الوصول إلى محتوى Workplace من خلال تطبيق داخل تيمز.

ويتم تثبيت التطبيق عبر شريط تنقل تيمز، ويتضمن صفحة رئيسية لمحتوى Workplace. ويتمكن مسؤولو تيمز أيضًا من تمييز المحتوى على أنه مهم لعرضه في تطبيق Workplace.

ويقول جيف تيبر، رئيس تعاون Microsoft 365: لن تكون هناك أداة اتصالات واحدة ووحيدة على هذا الكوكب. يختار الأشخاص عددًا من الأدوات. نتيجة لذلك أعتقد أنه يقع على عاتقنا بصفتنا بائعين مسؤولين مسؤولية التأكد من قدرتهم على التكامل والتعامل مع الآخرين.

ويعد تكامل Workplace وتيمز هو الأحدث في شراكة أوسع بين الشركتين. ويمكن أن يتكامل Workplace مع SharePoint و OneDrive ومجموعة Office 365 من مايكروسوفت.

وقامت ميتا أيضًا بدمج Workplace في Azure Active Directory من مايكروسوفت، وسرعان ما أصبحت واحدة من أفضل 10 تطبيقات للخدمة.

دمج مايكروسوفت تيمز Workplace

تصل منصة تيمز أيضًا إلى جهاز Meta Portal المعروف سابقًا باسم (Facebook Portal) في شهر ديسمبر. ويسمح ذلك للأشخاص باستخدام مكالمات الفيديو في تيمز.

ويتم نشر أحدث تكامل بين تيمز و Workplace هذا اليوم، مع قدرة الشركات على مشاركة محتوى Workplace مع تيمز. ويكون البث المباشر لاجتماعات تيمز في مكان العمل متاحًا في أوائل عام 2022.

وتمهد الشركتان أيضًا الطريق للتنافس على مجال ميتافيرس في السنوات القادمة. وكشفت الشركتان عن رؤى متشابهة للمساحات الافتراضية والاجتماعات مؤخرًا. ولكن بالنظر إلى هذه الشراكات المستمرة، فقد نرى تعاونًا أكبر في الواقع الافتراضي وجهود ميتافيرس في المستقبل.

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