كيف استمر نجاح ويندوز XP لأكثر من عشرين عامًا

مر عقدين كاملين منذ تم إطلاق نظام تشغيل ويندوز XP، وهو واحد من أنجح إصدارات شركة مايكروسوفت، وواحد من أشهر أنظمة التشغيل على الإطلاق، ولا شك في أنه قد حقق طفرة كبيرة عندما تم الكشف عنه للمرة الأولى.

وحتى وفي وقتنا الحالي ما زال هذا النظام يعمل بشكل نشط على عدد كبير من أجهزة الحاسب الشخصي المخصصة للعمل أو للمنزل. وذلك على الرغم من أن شركة مايكروسوفت قد رفعت الدعم عن النظام منذ أبريل 2009.

لكن الشركة قد دعمته أيضًا بأكثر من شكل منذ عام 2009 وحتى عام 2019، وعلى الرغم من أنه وفي الوقت الحالي لا يستلم أي تحديثات بأي شكل، إلا أنه ما زال مستخدمًا.

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وقد تم إطلاق النظام في 25 أكتوبر من العام 2001. وفي هذا الوقت كانت مايكروسوفت متألقة وتعيش عصرها الذهبي ضمن سوق الحواسيب المكتبية. وكانت الحواسيب حينها تأتي مع مجموعة من التطبيقات والمنتجات الرقمية من مايكروسوفت، وكانت جاهزة للعمل بشكل مباشر.

وأثناء العمل على تطوير وإثقال النظام أطلقت الشركة حزمة Visual Studio .NET البرمجية. وقد سمحت هذه الحزمة ببرمجة وتطوير الأدوات اللازمة للنظام، وساهمت بشكل أو بآخر في انتشار البرمجة بين المستخدمين.

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استمرار نجاح ويندوز XP

استمر نظام ويندوز XP في تحقيق النجاحات المتتالية، ولعل الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي صلابة وتماسك نظام التشغيل مقارنةً بالإصدارات السابقة وباجتهادات المنافسين.

وكان النظام ذو الواجهة الرسومية المتكاملة قابل للاستخدام من أي شخص تقريبًا وفي أي فئة عمرية. كما أنه كان مناسبًا للعمل، والترفيه، والدراسة. ولعل ذلك يوضح سبب استمرار المستخدمين في الاعتماد عليه حتى وقت متأخر.

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وقد أطلقت مايكروسوفت إصدارات أخرى ذات أهمية بالغة، وهي ويندوز فيستا في 2007 وويندوز 7 في 2009. وقد بدأ بعض المستخدمين في الهجرة من ويندوز XP لويندوز 7، والذي لم يكن يختلف عنه كثيرًا في الأساس.

ولعل الشريحة الأكبر ممن انتقلوا إلى ويندوز 7 بعد قضاء سنوات مع ويندوز XP لم يفضلوا الانتقال إلى ويندوز 8 أو 10 لاحقًا، نظرًا لأن مايكروسوفت حينها، وحسب بعض الآراء، كانت تحاول “إصلاح ما يعمل بالفعل”.

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وذلك حيث رأى البعض أن إصدارات مثل ويندوز 7 أو ويندوز 10 أو حتى ويندوز 11 هي مجرد تعديلات شكلية على ويندوز XP وويندوز 7 والتي لا تضيف خواص أساسية جديدة إلا نادرًا. وذلك في ظل أن الأسباب الرئيسية لنجاح وازدهار ويندوز XP كانت البساطة، وسهولة الاستخدام، وقابلية الاستخدام.