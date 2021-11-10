كوالكوم تطلق منصة الواقع المختلط Snapdragon Spaces

كشفت شركة كوالكوم في معرض Augmented World Expo عن منصة مطورين الواقع المختلط Snapdragon Spaces، وهي مجموعة تساعد المطورين في توسيع التطبيقات الحالية وإنشاء تطبيقات جديدة للاستفادة من أجهزة الواقع المعزز التي ترتديها على رأسك.

وبينما ركز الكثير من الحديث عن ميتافيرس عبر تجارب الواقع الافتراضي التي تستخدم نظارة رأس VR لوضع الأشخاص في بيئات رقمية، تستخدم الأساليب الأخرى الواقع المعزز AR أو الواقع المختلط XR لمزج العناصر الرقمية والمادية.

ولا يتضمن الإعلان ذكر أجهزة جديدة، ومع ذلك، فإن كوالكوم تتعاون مع بعض الشركاء المهمين لمستقبل الواقع المختلط الذي كانت تخطط له على مدار العقد الماضي.

ويشمل الشركاء شركة نيانتيك ومنصة Lightship التي تم الكشف عنها مؤخرًا لتطبيقات ميتافيرس في العالم الحقيقي. بالإضافة إلى المصنعين، بما في ذلك لينوفو وموتورولا وأوبو وشاومي.

وتكون نظارات Lenovo ThinkReality A3، المستندة إلى التصميم المرجعي لشركة كوالكوم XR1 Smart Viewer، أول من يقوم بتسويق Snapdragon Spaces العام المقبل.

وتم تصميم Snapdragon Spaces لدعم نظام بيئي مفتوح وعابر للأجهزة. مع واجهات برمجة التطبيقات التي لا تعتمد على الأجهزة بحيث يمكن لمطوري البرامج تشغيلها عبر العديد من الأنواع المختلفة من المنصات. بما في ذلك نظارات الواقع المعزز أو نظارات الرأس الكاملة للواقع المعزز. التي تشبه إلى حد كبير نظارات HoloLens من مايكروسوفت.

وهذه هي أول منصة للواقع المعزز محسّنة لنظارات الواقع المعزز المرتبطة بالهواتف الذكية مع وقت تشغيل متوافق مع OpenXR. كما أن لديها دعمًا لأدوات المطورين المألوفة Unreal Engine 4 و Unity.

لإنشاء تجارب واقع معزز

بحسب الشركة، فإن المنصة متاحة الآن لمطورين محددين مثل Holo One و NZXT. ويأتي الوصول للجميع في أوائل العام المقبل مكتملًا بأدوات لتتبع اليد والتعرف على الصور وتتبعها والتتبع الموضعي وما شابه.

وأعلنت كوالكوم أيضًا أنها استحوذت على أصول من HINS SAS وشركتها الفرعية Clay AIR لتتبع اليد والتعرف على الإيماءات. بينما تفتح الشراكة مع Wikitude الوصول إلى 150000 مطور مسجل لمنصة تطوير AR.

ونظرًا لأن شبكات الجيل الخامس 5G أصبحت متاحة على نطاق واسع عبر المزيد من الأجهزة المحمولة. فإن الفكرة هي أن الواقع المعزز كميزة شاشة ثانية للتطبيقات تكون أيضًا في كل مكان.

ويتضمن ذلك مسارات الواقع المعزز التي تتراكب مع غرفة المعيشة الخاصة بك للحصول على تجربة تشبه لعبة سباق السيارات Anki Drive أو واجهة مستخدم للساعة الذكية لا يراها أحد سواك.

وتوجد تجارب الواقع المعزز المتاحة للأجهزة المحمولة التي يمكن أن تساعدك في التسوق للأثاث وتصوره داخل مساحة المعيشة الخاصة بك. ولكن الفكرة هي جعل هذه التجارب أسهل، ونقلها من منصة إلى منصة، والاستعداد للاستخدام في نظارة الرأس.

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