فيسبوك تحذف مجموعات الاستهداف الإعلانية الحساسة

أفادت شركة ميتا، الشركة الأم التي تشرف على فيسبوك وإنستاجرام، بأنها تمنع المعلنين من استخدام خيارات استهداف الإعلانات التفصيلية التي تعرض الإعلانات استنادًا إلى مشاركتك في المناطق الحساسة بما في ذلك العرق أو الآراء الدينية أو المعتقدات السياسية أو التوجه الجنسي أو الصحة وأكثر من ذلك بكثير.

وكتب غراهام مود، نائب رئيس ميتا للتسويق والإعلانات: لقد سمعنا مخاوف من الخبراء بشأن إمكانية استخدام خيارات الاستهداف مثل هذه بطرق تؤدي إلى تجارب سلبية للأشخاص في المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.

وتؤكد فيسبوك أن خيارات الاستهداف التفصيلية لا تستند إلى خصائصك المادية أو اختياراتك الشخصية، بل هي ما يعتقد المعلنون أنك قد تكون مهتمًا به بناءً على نشاطك.

ومع ذلك، يمكن أن يكون الاستهداف التفصيلي ضارًا. ويمكن أن تشعرك الإعلانات بالتمييز وتعزز الإدمان وتؤثر سلبًا في السلوك، بل وتسبب ضائقة نفسية.

وتخطط الشركة لحذف العديد من خيارات الاستهداف المفصلة الحساسة. ولكن هذا يأتي بعد عدة حالات اضطرت فيها فيسبوك إلى إزالة الفئات المثيرة للجدل في الماضي.

وكان بإمكان المعلنين في السابق توجيه إعلاناتهم إلى الفئات المعادية للسامية والعلوم الزائفة. كما أنها تسمح للشركات باستهداف إعلانات الإسكان والوظائف والائتمان من خلال التقارب المتعدد الثقافات الذي يمكن أن يستبعد بعض الأعراق.

وبعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا، توقفت الشركة عن السماح ببيانات الجهات الخارجية لاستهداف الإعلانات في عام 2018. وأدى ذلك إلى منع وصول الشركات التي تبيع بيانات مثل سجل الشراء الخاص بك للمعلنين.

بإمكان ميتا تتبعك بناءً على جنسك وموقعك وعمرك

قد يكون لهذا التغيير علاقة بحماية الصحة العقلية. ومن المحتمل أن تستعد ميتا لنتائج جهود الاتحاد الأوروبي لتشكيل لوائح تحظر الإعلان المستند إلى التتبع.

ولا يمكن لنظام الإعلان العالمي في ميتا تصفية مناطق معينة. نتيجة لذلك يتعين عليها إيقاف تشغيل مجموعات الاستهداف التفصيلية في جميع أنحاء العالم.

وفي الربع الثالث من عام 2021، بلغ إجمالي إيرادات الإعلانات عبر الشركة 28.2 مليار دولار، وهو ما قد يفسر سبب كونه قرارًا من الصعب اتخاذه، كما هو مذكور في التدوينة.

ويدخل التغيير حيز التنفيذ عبر فيسبوك وإنستاجرام وماسنجر في 19 يناير 2022. ومع ذلك، لا يمنع هذا ميتا من استهدافك بناءً على عمرك وجنسك وموقعك.

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