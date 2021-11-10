فيتبيت تطرح تطبيق ECG عبر Charge 5

أصدرت شركة فيتبيت المملوكة لشركة جوجل جهاز تعقب اللياقة البدنية Charge 5 بتصميم جديد وشاشة ملونة في شهر سبتمبر، ولكنها أطلقته دون ميزتين برمجيتين رئيسيتين: تطبيق مخطط القلب الكهربائي ECG ونقاط الاستعداد اليومية الجديدة من الشركة، التي توصي بمدى صعوبة التمرين.

وبعد مرور أكثر من شهر على إصدار Charge 5، يتم طرح هذه الميزات الآن. ويأخذ تطبيق ECG قراءة لإيقاع قلبك لتقييم الرجفان الأذيني.

ولأخذ القراءة، افتح التطبيق، وضع أصابعك على الألواح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على كل جانب من Charge 5، وانتظر لمدة 30 ثانية.

وتظهر تطبيقات ECG في المزيد من الأجهزة القابلة للارتداء، بما في ذلك الساعة الذكية Sense من فيتبيت وساعة Apple Watch. ولكن لا يجب أن تأخذ قراءات من التطبيقات كتشخيص نهائي للرجفان الأذيني.

وأظهرت الأبحاث أن Apple Watch يمكنها الإبلاغ عن أنواع متعددة من عدم انتظام ضربات القلب. نتيجة لذلك إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن صحة قلبك، فاستشر الطبيب.

وتستخدم نتيجة الاستعداد اليومية الجديدة البيانات التي يتتبعها جهاز فيتبيت الخاص بك للتوصية بمستوى من الشدة لممارسة التمرينات الرياضية في ذلك اليوم.

ويقوم الجهاز الخاص بك بتقييم نشاطك وتقلب معدل ضربات القلب والنوم لحساب النتيجة. وتعني الدرجة الأعلى أن الجهاز يعتقد أنه يمكنك القيام بمستوى أكثر كثافة من النشاط. بينما تعني النتيجة الأقل أنه يجب عليك إعطاء الأولوية للتمرين الأقل كثافة للمساعدة في التعافي.

وتعد نقاط الاستعداد اليومية ميزة حصرية من Fitbit Premium. نتيجة لذلك إذا كنت ترغب في استخدامها، فإنه يتعين عليك أن تكون عضوًا في خدمة الاشتراك التي تبلغ تكلفتها 9.99 دولارات شهريًا (أو 79.99 دولارات في السنة).

وهذا الاشتراك مدعوم من قبل أجهزة فيتبيت المختلفة، بما في ذلك Fitbit Sense أو Versa 3 أو Versa 2 أو Luxe أو Inspire 2.

ودرجة الاستعداد اليومية الجديدة

يمثل Charge 5 أحد أكبر التغييرات في التصميم لعائلة Charge الشهيرة منذ أول Charge HR، الذي تم طرحه في عام 2015.

ويأتي متتبع The Charge 5 مع شاشة من نوع AMOLED ملونة. وتعد شاشة Charge 5 أكبر بنسبة 10 في المئة من شاشة Charge 4. ويمكن أن يصل سطوعها إلى 450 شمعة في المتر المربع، مقارنة بـ 200 شمعة في جهاز Charge 4.

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