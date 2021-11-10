سامسونج تعلن عن LPDDR5X للهواتف

أعلنت شركة سامسونج عن الجيل التالي من تكنولوجيا ذاكرة الوصول العشوائي المصممة للأجهزة المحمولة، التي تقول إنه يمكن استخدامها في الهواتف الذكية المستقبلية، ولكن أيضًا في الخوادم والسيارات وميتافيرس.

وبينما لم يذكر البيان الصحفي للشركة كيف يمكن لشرائح ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X الجديدة أن تساعد الأشخاص على دخول الواقع الرقمي، يجب أن تساعد هذه التقنية في جعل الأجهزة تعمل بشكل أسرع وتستمر لفترة أطول.

وبغض النظر عن ميتافيرس والذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، تعد الشركة ببعض التحسينات الحقيقية على السرعة واستخدام الطاقة.

وتقول أن ذاكرة الوصول العشوائي من الجيل التالي تتمتع بسرعات معالجة أسرع بمقدار 1.3 مرة مقارنة بالجيل السابق LPDDR5. كما تكون قادرة على الحصول على كثافة أعلى (تصل إلى 64 جيجابايت لكل شريحة). وتستخدم طاقة أقل بنسبة 20 في المئة من الجيل السابق.

وبعض هذه التحسينات، وفقًا للشركة، يمكن إرجاعها إلى عملية 14 نانومتر الجديدة التي تستخدمها لإنشاء الرقاقات.

وبالنسبة لميتافيرس. فإن السحب المنخفض الطاقة والأداء الأفضل يمكن أن يساعد نظارات الرأس AR و VR مع المعالجات أو الهواتف التي تشغل هذه الأجهزة.

وقالت الشركة: شهدت قطاعات السوق الشديدة الاتصال مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وميتافيرس، التي تعتمد على معالجة البيانات الواسعة النطاق للغاية والسريعة للغاية، في السنوات الأخيرة توسعًا سريعًا. توسع LPDDR5X استخدام الذاكرة العالية الأداء والمنخفضة الطاقة بما يتجاوز الهواتف الذكية ويوفر إمكانات جديدة للتطبيقات المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل الخوادم وحتى السيارات.

الجيل التالي من ذاكرة الوصول العشوائي

لا تذكر سامسونج متى تكون رقاقات ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X الخاصة بها متاحة للمصنعين (بما في ذلك قسم هواتف الشركة). ولكن التقارير توقعت أنها تبدأ بالظهور في الأجهزة نحو عام 2023.

وكما هو الحال مع LPDDR5 ذات الطاقة العادية، التي تشق طريقها بالنسبة لأجهزة الحلسب المكتبية. فمن غير المحتمل أن تتمكن من ملاحظة قفزة هائلة في الأجيال بين الأجهزة التي تستخدم ذاكرة LPDDR5 و LPDDR5X.

ومع ذلك، فإن هذه الأنواع من التحسينات هي التي تساعد الأجهزة على التحسن مع كل جيل. ومن المفيد رؤية سامسونج تدفع بأحد الجوانب الأقل إثارة في أداء الهاتف إلى الأمام. حتى لو كانت تستخدم وعودًا غامضة حول ميتافيرس لبيعه.

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