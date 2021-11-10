تضم حواسيب آبل الأحدث ماك بوك برو ذات حجم 16 بوصة وضعًا جديدً يطلق عليه وضع الطاقة العالية، وهو يزيد من أداء الجهاز.

ويعتبر هذا الوضع حصريًا للحواسيب ذات معالجات M1 Max وحجم شاشة 16 بوصة ونظام تشغيل MacOS Monterey.

ونتيجةً لذلك فإنك يجب أن تكمل هذه الشروط قبل الوصول إلى هذا الوضع وتفعيله والاستفادة منه لزيادة أداء حاسوبك.

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استخدام وضع الطاقة العالية في ماك بوك برو

يعمل هذا الوضع على زيادة أداء حاسوبك ودفعه لتقديم أفضل أداء مع المهمات التي تتطلب قوة معالجة كبيرة.

وتشمل هذه المهمات عمليات تصدير مقاطع الفيديو أو التعامل مع مقاطع الفيديو ذات دقة 8K وتنسيق ProRes.

وتأتي هذه المقاطع بحجم كبير للغاية مما يتطلب حاسوبًا قويًا وأداءً مرتفعًا حتى تتمكن من التعامل معها بشكل جيد دون مشاكل.

ولا توجد معلومات كافية إن كان الوضع الجديد يزيد من أداء الحواسيب أثناء اللعب أم لا، ولكن يتوقع زيادة الأداء.

وعندما تقوم بتفعيل هذا الوضع، فإن النظام يهمل عملياته الرئيسية أو الأساسية التي تحتاج إلى قوة المعالجة وتستهلك موارد الجهاز.

ويقوم بتوجيه جميع موارد الجهاز ناحية العملية التي تطلب أكبر قدر من هذه الموارد، وهو يعتبر الوضع المعاكس للطاقة المنخفضة.

كما أن صوت مراوح الجهاز يزداد بشكل كبير وواضح عند إستخدام هذا الوضع، وذلك ليتعامل مع إرتفاع درجة المعالج.

ويمكنك التفكير في هذا الوضع كأنه وضع تلقائي لكسر سرعة معالج الجهاز، ولكنه يقدم أداءً أقل من كسر السرعة المعتاد.

ويمكنك تفعيل هذا الوضع عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى إعدادات النظام عبر الضغط على علامة آبل ومن ثم اختيار إعدادات النظام.

وبعد ذلك اضغط على علامة البطارية الموجودة ضمن الإعدادات الخاصة بالنظام، وذلك لتتوجه إلى إعدادات الطاقة.

ومن ثم قم باختيار مزود الطاقة من القائمة في الجهة اليسرى، وتجد أمامك اختيارًا يدعى وضع الطاقة، قم بتغييره ليصبح وضع الطاقة العالية.

وقد تشعر بارتفاع حرارة الجزء السفلي من الحاسوب بسبب الضغط واستهلاك المزيد من الطاقة، كما أن صوت المراوح يزداد.

ولكن لا تقلق فإن هذا الوضع لن يؤثر على ماك بوك برو الخاص بك، حيث أن الجهاز لن يصل إلى درجات حرارة خطرة.

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