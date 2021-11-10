ألعاب نتفليكس تتوفر عبر أجهزة آيفون وآيباد

جلبت شركة نتفليكس خدمة الألعاب الجديدة لجميع المشتركين عبر نظام أندرويد، ولكنها الآن أصبحت متاحة رسميًا لنظام التشغيل iOS.

وتتيح الخدمة للمستخدمين الوصول إلى مجموعة محدودة من ألعاب الأجهزة المحمولة دون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

وتؤكد تغريدة من مراسل بلومبرج، مارك جورمان، أن الألعاب الخمس متاحة كتنزيلات فردية من متجر التطبيقات.

وتشمل الألعاب Stranger Things: 1984 و Stranger Things 3: The Game و Shooting Hoops و Teeter (Up) و Card Blast.

وتكون لعبة Hextech Mayhem: A League of Legends Story التي تم الإعلان عنها مؤخرًا – والتي تكلف 10 دولارات عبر نينتندو سويتش والحاسب الشخصي – مجانية لمشتركي المنصة.

وكان هناك بعض القلق بشأن طرح المنصة لألعابها عبر نظام التشغيل iOS، لا سيما بسبب سياسات متجر تطبيقات آبل التي أعاقت منصات الألعاب والخدمات الأخرى.

وتمنع السياسة عادةً تطبيقات الجهات الخارجية من العمل كواجهات متاجر للتطبيقات.

ووفقًا لتغريدة من حساب Netflix Geeked عبر منصة تويتر، فإن الشركة قد تكشف عن كيفية تعديلها لتطبيقها الرئيسي وما إذا كان يعمل كمركز ألعاب متعدد الإمكانات كما هو الحال عبر أندرويد، حيث يمكن للمستخدمين تحديد الألعاب لتنزيلها من متجر جوجل بلاي.

وتكافح منصات الألعاب السحابية الأخرى، مثل xCloud من مايكروسوفت و Geforce Now من إنفيديا و Stadia من جوجل و Facebook Gaming، لإيجاد موطئ قدم لها عبر نظام iOS بسبب قيود متجر التطبيقات التي تفرضها آبل.

ألعاب نتفليكس تستخدم نظام الدفع داخل التطبيق من آبل

حاولت كل هذه المنصات تجاوز سياسات آبل من خلال إطلاقها كتطبيقات ويب. ولكن من الواضح أن هذا لا يوفر أفضل تجربة لعب.

ومع ذلك، من الممكن أن تحصل نتفليكس على بعض الاستثناءات. وفي رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تم الكشف عنها في شهر مايو. قدمت آبل عددًا من التنازلات المحتملة المتعلقة بتطبيقات الجهات الخارجية التي تقدم عمليات شراء داخل التطبيق وحوافز مختلفة.

وبحسب ما ورد أرادت نتفليكس مواصلة بيع الاشتراكات داخل تطبيقها حتى تتمكن من كسب جزء من المال. وإذا كانت آبل على استعداد للتعامل مع الشركة كحالة خاصة، فيمكنها أن تفعل الشيء نفسه الآن.

ويزعم أن جوجل تعاملت بالطريقة نفسها مع نتفليكس. وادعى المحامون أن جوجل كانت تمنح نتفليكس تخفيضًا بشأن العمولة القياسية بنسبة 30 في المئة التي تحصل عليها من عمليات الشراء التي تتم من خلال نظامها للدفع داخل التطبيق.

ولاحظ جورمان أن اللاعبين الذين يقومون بتشغيل تطبيقات Netflix Games بشكل فردي دون حساب يطلب منهم الاشتراك في المنصة باستخدام نظام آبل داخل التطبيق.

وإذا قام شخص ما بذلك، فإن آبل تحصل على عمولة بنسبة 30 في المئة من مدفوعاته للسنة الأولى، ومن ثم 15 في المئة من كل دفعة بعد ذلك.

ولا ترسل نتفليكس عملاء جدد من خلال نظام الدفع الخاص بشركة آبل في تطبيقها الرئيسي. ولكن قد يكون هذا الترتيب كافيًا للحصول على Netflix Games عبر نظام التشغيل iOS.

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