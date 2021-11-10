آبل يجب أن تتيح خيارات الدفع الخارجية ضمن متجرها

قالت القاضية إيفون غونزاليس روجرز إن شركة آبل يجب أن تمتثل لأمر يسمح للمطورين بإضافة روابط وأزرار إلى خيارات الدفع الخارجية بحلول 9 ديسمبر، مما يرفض اقتراح الشركة بوقف تنفيذ الأمر.

وجاء في أمرها الجديد: تستند حركة آبل إلى قراءة انتقائية لنتائج هذه المحكمة وتتجاهل جميع النتائج التي أيدت الأمر القضائي.

وأصدرت القاضية أمرها بعد جلسة استماع تتعلق بدعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها شركة Epic Games المطورة للعبة فورتنايت في عام 2020.

وخلال جلسة الاستماع، قالت آبل إنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لإعادة كتابة سياساتها المناهضة للتوجيه، وهي القواعد التي تمنع مطوري التطبيقات من الارتباط بطرق الدفع إلى جانب متجر تطبيقات iOS.

وقال محامي شركة آبل، مارك بيري: هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الشركة بروابط مباشرة في تطبيق للمحتوى الرقمي. يستغرق الأمر شهورًا لمعرفة القضايا الهندسية والاقتصادية والتجارية وغيرها.

وأضاف: الأمر معقد للغاية. يجب أن تكون هناك حواجز حماية وإرشادات لحماية الأطفال والمطورين والمستهلكين والشركة. يجب كتابتها في مبادئ توجيهية يمكن شرحها وتنفيذها وتطبيقها.

وأشادت الشركة بالحكم في القضية، حيث خلصت القاضية إلى أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون لم تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال إزالة فورتنايت من متجرها.

وقالت إن الشركة لم يكن عليها إعادة تفعيل حساب المطور لشركة Epic Games. ولكن استأنفت قائلة إن سياسات الشركة المناهضة للتوجيه أخفت المعلومات ذات الصلة عن المستخدمين وطالبت بإزالتها.

آبل تعلن أنها تستأنف القرار

أشار بيري إلى أن الشركة أجرت أحد التغييرين المطلوبين. وفي شهر أغسطس، كجزء من تسوية دعوى جماعية، أزالت قاعدة تقيد كيفية اتصال المطورين بالمستخدمين عبر البريد الإلكتروني.

ولكن الشركة صورت الروابط داخل التطبيق على أنها تهديد فريد لثقة المستخدم وسلامته، قائلة إنها يمكن أن تسمح للمطورين بخداع المستخدمين أو إرسالهم إلى مواقع ضارة.

وقال بيري: نعتقد أن هذه التغييرات، إذا اضطرت الشركة إلى تنفيذها، قد تغير المنصة. وتضر المستهلكين والمطورين.

وصاغت Epic Games طلب آبل على أنها طريقة تأخير دون أي التزام حقيقي بالتغيير. وقال غاري بورنستاين، محامي Epic Games: آبل لا تفعل شيئًا إلا إذا اضطرت إلى فعله.

وكانت القاضية متشككة في الطلب لأن الشركة طلبت تعليق أمر الإنذار لأجل غير مسمى، وذلك بالرغم من قولها إنها تريد مزيدًا من الوقت لتقييم المخاطر فقط.

وقالت القاضية: لم تطلب وقتًا إضافيًا. لقد طلبت أمرًا قضائيًا قد يستغرق سنوات. ورد بيري أن الشركة أرادت تأجيل التغييرات حتى يتم حل القضية، قائلًا إنه واثق من الفوز في الاستئناف.

ولم يؤثر ذلك في القاضية، واقترحت أن الشركة لم تقدم أي سبب معقول للمحكمة للاعتقاد بأن الأمر القضائي من شأنه أن يتسبب في الدمار المعلن، فيما يتعلق بحجة الشركة بأنها قد تتضرر من خلال إضافة روابط خارجية لأنظمة دفع بديلة داخل التطبيقات.

وتقول آبل إنها تخطط لتقديم استئناف. وتعتقد أنه لا يلزم إجراء تغييرات إضافية في الأعمال حتى يتم حل جميع الطعون في هذه القضية.

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