AMC تستكشف كيفية قبول العملة المشفرة Shiba

قالت سلسلة دور السينما الأمريكية AMC إنها تستكشف كيف يمكنها قبول Shiba بالإضافة إلى العملات المشفرة الأخرى مثل بيتكوين و Dogecoin.

بالإضافة إلى ذلك من الواضح أن AMC تستكشف عملتها المشفرة. ويبدو أن تقرب AMC من العملات المشفرة الهزلية وقبولها مقابل سلع وخدمات فعلية ليس مفاجئًا.

وتم إنقاذ AMC خلال الوباء من قبل متداولي منصة ريديت. وكان رئيس الشركة يميل بشدة إلى علاقة الشركة بهؤلاء المساهمين منذ ذلك الحين.

ونشر رئيس الشركة استطلاعًا عبر منصة تويتر في الشهر الماضي يسأل متابعيه عما إذا كان ينبغي على الشركة توسيع العملات المشفرة المقبولة التي يمكن استخدامها لشراء بطاقات هدايا AMC من خلال BitPay.

وكتب آدم آرون في ذلك الوقت أن مجموعة تكنولوجيا المعلومات التابعة للشركة تكتب التعليمات البرمجية حتى نتمكن قريبًا من قبول المدفوعات عبر الإنترنت من خلال بيتكوين و Ethereum و Litecoin و Dogecoin وغيرها.

وتساءل عما إذا كان ينبغي توسيع قائمة العملات المقبولة إلى Shiba. وكان رد المستجيبين بنعم ساحقًا، ولم يكن مفاجئًا نظرًا لقاعدة المساهمين في الشركة.

وأعلنت الشركة سابقًا أنها تقبل بيتكوين لأشياء مثل الامتيازات قبل نهاية العام. وقال آرون خلال اجتماع مساهمي الشركة هذا الأسبوع إن AMC في طريقها لتحقيق هذا الهدف.

وأشار آرون أيضًا إلى أن AMC تدرس الآن كيف يمكنها تطوير الطريقة التي تقبل بها العملات المشفرة. بما في ذلك احتمال إطلاق عملتها الخاصة والشراكة مع المسارح لتقديم NFT للعرض الأول للأفلام الرائجة.

تقبل Dogecoin لبطاقات الهدايا الرقمية

قال آرون: يمكنني أن أؤكد أننا كنا نستكشف مع أطراف خارجية خلال الأشهر القليلة الماضية كيف يمكننا قبول العملة المشفرة وما إذا كان من الممكن أن تفكر AMC في إطلاق عملتنا المشفرة. كما يمكنني أن أؤكد لكم أننا الآن في حوار مع العديد من استوديوهات هوليوود الكبرى حول مفهوم إقامة مشاريع NFT التذكارية المشتركة المتعلقة بالأفلام الرئيسية التي يتم عرضها في دور العرض لدينا.

وتسير الشركة حاليًا على الطريق الصحيح لقبول بيتكوين و Ethereum و Litecoin و Bitcoin Cash قبل نهاية العام. وقال آرون إن الشركة تعتقد أنها قد تكون قادرة على قبول Dogecoin بحلول الربع الأول من العام المقبل. وفي هذه الأثناء، تعد Shiba هي العملة المشفرة التالية في خطتنا.

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