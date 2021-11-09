وول مارت تستخدم شاحنات دون سائق للتوصيل

بدأت شركة وول مارت بالتسليم عبر شاحنات صندوقية دون سائق بالكامل بالشراكة مع الشركة الناشئة Gatik بين مواقعها الخاصة في خط ثابت طوله 7 أميال، حسبما أعلنت الشركتان.

وقالت الشركات إنه بالرغم من هذه القيود، فإن الطريق في بنتونفيل بولاية أركنساس يتضمن تقاطعات وإشارات مرور عبر طرق حضرية كثيفة.

ويمثل هذا الإعلان تقدمًا للمركبات الذاتية القيادة بعد أن أطلقت شركة كروز سيارات الأجرة الذاتية القيادة للاختبار الأسبوع الماضي.

وتجلب شاحنات Gatik طلبات البقالة من مركز وول مارت إلى متجر البقالة القريب في بنتونفيل، المدينة المضيفة لمقر الشركة.

ويغطي المسار المسافة المتوسطة لنقل البضائع بين المستودعات والمخازن. وتم إطلاق البرنامج بعد موافقة لجنة الطرق السريعة بولاية أركنساس في شهر ديسمبر 2020، وكان يعمل دون سائق منذ هذا الصيف.

وتعد الخدمة الجديدة جزء من انتقال وول مارت إلى نموذج التوزيع المحوري مع المستودعات أو مراكز التنفيذ القريبة من العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Gatik: القيام بذلك يعني وجود مستودعات أصغر. نتيجة لذلك هناك حاجة متزايدة للقيام برحلات متكررة من مراكز التنفيذ إلى نقاط الالتقاط.

ولم تكن وول مارت هي أول متجر كبير يستخدم شاحنات دون سائق بالكامل. وتعاونت Kroger مع شركة Nuro للقيادة الذاتية لتوصيل البقالة في عام 2018.

ومع ذلك، عند الإطلاق، كانت سيارات توصيل Nuro صغيرة جدًا. بينما تستخدم وول مارت و Gatik شاحنات صندوقية كاملة الحجم.

الأولى في صناعة النقل بالشاحنات المستقلة

تجري الشركتان تجارب مماثلة حول نيو أورلينز باستخدام شاحنات صندوقية كهربائية. ويتم توصيلها مباشرة إلى موقع التقاط العميل.

ومع ذلك، يتم تشغيلها حاليًا مع سائقي السلامة. نتيجة لذلك فإن تجربة أركنساس هي الأولى عبر الطريق دون وجود سائق.

ويعد الانتشار في بنتونفيل بمثابة عملية تشغيل يومية متكررة ومدرة للدخل تنجزها الشاحنات بأمان في مجموعة من الظروف على الطرق العامة. ويدل ذلك على المزايا التجارية والتقنية للعمليات دون سائق بالكامل عبر المسافة المتوسطة.

ويمثل هذا الأمر المرة الأولى التي تزيل فيها شركة شاحنات مستقلة سائق السلامة من طريق التسليم التجاري عبر المسافة المتوسطة في أي مكان في العالم.

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