ماستركارد تطلق بطاقات مرتبطة بالعملات المشفرة

حققت شركة بطاقات الائتمان العملاقة ماستركارد نجاحًا كبيرًا في سوق الأصول الرقمية من خلال الإعلان عن إطلاق بطاقات الدفع المرتبطة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبالشراكة مع ثلاثة مزودي خدمة للعملات المشفرة، وهم Amber Group و Bitkub في تايلاند و CoinJar في أستراليا، تقدم ماستركارد بطاقات دفع ممولة بالعملات المشفرة تمكن المستخدمين من تحويل أصولهم الرقمية على الفور إلى نقود تقليدية.

وهذه الشركات هي أولى منصات العملات المشفرة التي تتخذ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقراً لها للانضمام إلى برنامج بطاقات التشفير Crypto Card العالمي من الشركة.

وجرى تصميم برنامج Crypto Card ليسهل على شركات التشفير تقديم بطاقات دفع آمنة ومتوافقة إلى السوق، حيث يسعى المستهلكون بشكل متزايد إلى تمويل المعاملات اليومية بشكل آمن وفعال بالعملات الرقمية.

وقالت الشركة: بدلاً من التحويل المباشر للعملات المشفرة إلى تاجر. يتمكن حاملو البطاقات الآن من تحويل عملاتهم المشفرة إلى عملة تقليدية يمكن إنفاقها في كل مكان يتم قبول ماستركارد فيه في جميع أنحاء العالم، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت.

وبالرغم من أن الشركة لم تحدد العملات المشفرة التي يتم دعمها. فقد اختارت Bitcoin و Ethereum باعتبارهما أصلين تم قبولهما من قبل بعض التجار. ولكن لم يتم اعتمادهما على نطاق واسع بعد.

ووفقًا لأبحاث الشركة الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. قال 45 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يفكرون في استخدام العملة المشفرة في العام المقبل.

ماستركارد نشطة للغاية في سوق العملات الرقمية

يروج المؤثرون للجاذبية المتزايدة لعملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. وبالرغم من أن العملة المشفرة تتمتع بشرعية جديدة كفئة أصول قابلة للاستثمار ولكن الإقبال على قطاع المدفوعات كان أبطأ بكثير.

وتمتلك ماستركارد بصماتها في جميع أنحاء سوق العملات المشفرة. وذلك في انتظار أن تكتسب الأصول الرقمية يومًا ما قوة دفع بصفتها طريقة للدفع.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة بطاقات الائتمان العملاقة عن خطط للسماح لشركاء الولايات المتحدة بتقديم مكافآت الولاء المشفرة.

ومن خلال الشراكة مع منصة الأصول الرقمية Bakkt. قالت ماستركارد إنها تخطط للسماح للعملاء في الولايات المتحدة بشراء وبيع العملات المشفرة من خلال المحافظ الرقمية.

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