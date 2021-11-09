كلوب هاوس تتيح تسجيل المحادثات للاستماع إليها لاحقًا

أعلنت منصة كلوب هاوس عن ميزة جديدة عبر كل من تطبيقاتها لنظامي التشغيل iOS وأندرويد تسمى Replay، حيث يمكن للمستخدمين اختيار تسجيل الدردشة الصوتية ثم حفظها في غرفة أو حساب. ويمكن تنزيلها ومشاركتها خارجيًا أيضًا، وذلك في حالة رغبة شخص ما في استخدامها كبودكاست أو كتسجيل صوتي لتيك توك.

وكانت إحدى السمات المميزة للمنصة هي أن جميع الدردشات الصوتية التي حدثت عبرها كانت مباشرة. وبمجرد انتهاء المحادثة، تصبح ذكرى.

وساعد ذلك في بناء جو من التفرد حول غرف الدردشة الصوتية في كلوب هاوس، لا سيما في الأيام السابقة حيث كان بإمكان المؤثرين والمشاهير الوصول إلى التطبيق فقط.

وتدعم ميزة Replay أيضًا الروابط المثبتة، وهي ميزة حديثة تتيح لمشرفي الدردشة الارتباط بمواقع مختلفة أثناء المحادثة. وتبقى هذه الروابط تفاعلية لأولئك الذين يستمعون إلى التسجيل لاحقًا أيضًا.

كما يمكن للمستمعين إلى محادثة مسجلة التخطي إلى المتحدث التالي أو إيقافه مؤقتًا أو عمل مقطع مدته 30 ثانية.

ويمكنهم أيضًا الاستماع إليها بسرعة 1.5 أو 2. ويمكن لصناع المحتوى معرفة من يستمع إلى الإعادة. ويسمح ذلك لهم بالتواصل مع المستخدمين الآخرين الذين لم يستمعوا إلى التجربة في الوقت الفعلي.

وتقدم الشركة أيضًا ميزة إجمالي عدد الغرف لمنح المضيفين المزيد من التحليلات المفيدة حول عدد الأشخاص التراكمي الذين استمعوا إلى غرفة معينة – سواء المباشر أو المسجل.



وبدءًا من الأسبوع المقبل، تظهر ميزة Replay عبر صفحات اكتشاف كلوب هاوس، التي تتضمن البحث.

كلوب هاوس تطرح ميزة Replay

من الواضح أن Replay هي ميزة مفيدة لأولئك الذين ليس لديهم الوقت للاستماع إلى الحدث الصوتي المباشر، مما يجعل المنصة أكثر جاذبية لأولئك الذين لديهم جداول أعمال مزدحمة.

وتعد Replay بمثابة ميزة اختيارية يمكن لصناع المحتوى اختيار تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في أي غرفة عامة. وعند تمكينها، يمكن لأي شخص في كلوب هاوس إعادة تشغيل التجربة بالكامل متى شاء.

ونظرًا لأن المنصة تحصل على المزيد من المنافسة من أمثال Spaces من تويتر و Live Audio Rooms من ميتا، فمن المحتمل أن تحتاج إلى المزيد من الميزات للمساعدة في تمييز نفسها عن منافسيها.

اقرأ أيضًا: كلوب هاوس أصبحت متعددة اللغات