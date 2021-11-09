عملاء أمازون يدفعون عبر Venmo في العام المقبل

إذا كنت ترغب في شراء أي شيء عبر منصة أمازون، فإنك تحتاج عمومًا إلى بطاقة ائتمان أو بطاقة دين. ولكن تبدأ عملاقة التجارة الإلكترونية في عام 2022 بقبول Venmo أيضًا، وهي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول المملوكة لشركة باي بال.

وتمثل هذه أحدث صفقة أبرمتها أمازون لمنح العملاء طريقة أخرى للدفع مقابل المنتجات في السوق.

ودخلت أمازون في وقت سابق من هذا العام في شراكة مع Affirm للسماح للعملاء بشراء المنتجات على دفعات شهرية. ولكن لا تزال تتطلب بطاقة ائتمان.

وأعلنت باي بال عن الصفقة كجزء من أرباحها في الربع الثالث. وعالجت Venmo نحو 60 مليار دولار من إجمالي حجم المدفوعات للربع، بزيادة 36 في المئة.

واستحوذت باي بال، التي كانت تستكشف مؤخرًا على شراء بنترست، على Venmo في عام 2013 كجزء من استحواذ Braintree مقابل 800 مليون دولار.

ولا تسمح أمازون للعملاء بالدفع باستخدام باي بال. وهذه هي أول منصة مدفوعات تابعة لجهة خارجية تتبناها عملاقة التجارة الإلكترونية.

وبدأت Venmo في وقت سابق من هذا العام بالسماح للمستخدمين بالبيع والشراء باستخدام العملات المشفرة. وتقدم الخدمة أيضًا بطاقة ائتمان خاصة بها.

أمازون لا تسمح للعملاء بالدفع باستخدام باي بال

لا تزال التفاصيل حول الشراكة قليلة في الوقت الحالي. ولكن إذا كان لديك حساب Venmo في الولايات المتحدة، فإن باي بال تقول إنك تتمكن من استخدامه لإجراء عمليات شراء عبر موقع الويب الخاص بشركة أمازون وتطبيقها للأجهزة المحمولة بدءًا من عام 2022.

كما يمكن استخدام رصيد Venmo أو حساب مصرفي مرتبط للدفع. ولم تقدم الشركة إطارًا زمنيًا أكثر تحديدًا أو أي تفاصيل حول كيفية عمل هذه المعاملات. وقالت الشركة إنها لا تزال تعمل مع أمازون بشأن التفاصيل.

ومن المحتمل أن توفرها أمازون كآلية دفع كاملة من خلال تقديم خيار ادفع باستخدام Venmo، أو من الممكن أنها تحاول الحفاظ على مزيد من التحكم من خلال مطالبتك بدمج Venmo مع محفظتها.

وأضافت Venmo، مثل باي بال، مؤخرًا دعمًا للعملات المشفرة الشائعة. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يسمح لك بشراء عناصر أمازون باستخدام العملات المشفرة.

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