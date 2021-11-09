طرق مختلفة لاستخدام منصة Trello لتوزيع العمل

تعتبر منصة Trello إحدى أشهر المنصات عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأعمال وتنظيم فرق العمل عن بعد لمختلف الأعمال.

ويظن البعض أنك تحتاج للعمل في شركة كبيرة حتى تتمكن من إستخدام المنصة والاستفادة منها، ولكن تستطيع الاستفادة منها في مختلف الوظائف والأعمال اليومية.

استخدام Trello في العصف الذهني للأفكار

تستطيع إستخدام Trello في عصف الذهني وجمع الأفكار بفضل تصميم البطاقات المميز الذي تستخدمه المنصة بشكل كامل.

ويمكنك كتابة جميع الأفكار التي ترد إليك ومن ثم تصفية هذه الأفكار ونقلها لمكان آخر لتصبح مقترحة ويتم التفكير فيها.

كما تستطيع مشاركة رابط Trello مع أعضاء فريقك أو زملائك في العمل من أجل أن يضيفوا الأفكار الخاصة بهم أيضًا إلى القوائم.

ويمكنك استخدام إحدى أدوات Trello للتصويت ومعرفة الاختيارات المناسبة أو التي أجمع عليها الجميع أو الأفكار الغير مناسبة والمرفوضة.

توزيع العمل على كتاب المحتوى

إذا كنت تعمل في إحدى الشركات التي تمتلك فريقًا خاصًا لكتابة المحتوى، فإنك تستطيع الاستفادة من Trello بشكل كبير.

ويمكنك توزيع العمل والمواضيع التي ترغب لفريقك بأن يقوم بالكتابة عنها مباشرةً عبر إنشاء قوائم خاصة لكل عضو في الفريق.

ومن ثم إضافة المواضيع التي يفضل العمل عليها تحت هذه القائمة الخاصة بهذا العضو، ويمكن للعضو تحديث حالة العمل عبر المنصة أيضًا.

تنظيم المهام بحسب الأولوية

يمكنك عبر منصة Trello تنظيم جدول أعمالك الخاصة بحسب أولويتها، حيث تستطيع ترتيب أعمالك في قوائم مختلفة بحسب أهميتها.

كما تستطيع رؤية جدول أعمالك والقوائم التي قمت بإنشائها مباشرةً عبر استخدام تطبيقات المنصة المختلفة سواءً كانت في الهاتف المحمول أو الحاسب.

تنظيم الحفلات عبر Trello

يمكنك استخدام المنصة لتوزيع العمل في الحفلات الكبيرة التي يجب أن تخرج بأفضل شكل ممكن أو التي تضم أكثر من شخص.

وتستطيع توزيع الأعمال المختلفة وتوزيع فرق مختلفة مسؤولة عن كل شيء في الحفلة بدايةً من الطعام والمشروبات وغيرها.

ويمكن لأعضاء هذه الفرق الدخول إلى المنصة وكتابة التحديثات المستمرة وأخذ آراء الأعضاء الآخرين عبر أدوات التصويت.

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