تويتر تجلب اشتراك Twitter Blue إلى الولايات المتحدة

تضيف Twitter Blue، خدمة الاشتراك الخاصة بشركة تويتر، ميزات جديدة مع التوسع في بلدان ومنصات جديدة. وتم إطلاق الخدمة لأول مرة في شهر يونيو في كندا وأستراليا عبر نظام التشغيل iOS. ولكن اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، تتوفر Twitter Blue في الولايات المتحدة ونيوزيلندا وعبر أندرويد والويب.

وربما تكون ميزة Twitter Blue الأكثر فائدة هي زر التراجع، الذي يتيح لك استدعاء التغريدات قبل إرسالها.

وتضمنت الميزات الأخرى في الإطلاق الأولي وضع قارئ لسلاسل التغريدات ومجلدات الإشارات المرجعية والقدرة على تصميم تطبيق تويتر وأيقونة التطبيق، واعتبارًا من الشهر الماضي، أصبح برنامج Labs يتيح للمشتركين تجربة بعض ميزات تويتر الجديدة مبكرًا.

وولكن كجزء من توسع اليوم الثلاثاء، فإن Twitter Blue على وشك أن تصبح أكثر فائدة للأشخاص الذين يحبون القراءة والبحث عن الأخبار عبر تويتر.

وتتيح إحدى الميزات للأشخاص عرض المقالات الخالية من الإعلانات عبر مواقع الويب المشاركة مع إعطاء جزء من إيرادات اشتراكات Twitter Blue إلى تلك المواقع.

وإذا كنت مشتركًا في Twitter Blue، فعندما تصادف رابطًا من ناشر يقدم مقالات خالية من الإعلانات، فإنك ترى تصنيف “دون إعلانات مع Twitter Blue” تحت العنوان.

وتعتمد هذه الميزة على استحواذ الشركة على Scroll، التي قدمت وظائف مماثلة. وكانت شركة تويتر قد قالت في شهر أكتوبر إنها تطرحها في Twitter Blue.

ويشارك في البرنامج أكثر من 300 موقع يقع مقرها في الولايات المتحدة، بما في ذلك واشنطن بوست و The Atlantic و BuzzFeed و The Hollywood Reporter و Full Discovery و The Verge.

وتقول الشركة إنها تأمل في تضمين منشورات من خارج الولايات المتحدة في المستقبل. وتوضح الشركة أنها لا تغير نسبة الأموال التي تمنحها للناشرين إذا قمت بالاشتراك في Twitter Blue من iOS أو أندرويد.

في الولايات المتحدة وفي أستراليا وكندا ونيوزيلندا

تشير الشركة إلى أن ميزة المقالات الخالية من الإعلانات في Twitter Blue لا تسمح لك بتجاوز نظام الاشتراك المدفوع. نتيجة لذلك بناءً على الناشر، قد لا تتمكن من قراءة بعض المقالات حتى إذا كنت مشتركًا في Twitter Blue.

ولا تتوفر المقالات الخالية من الإعلانات عبر نظام التشغيل أندرويد في الوقت الحالي. ولم تشارك الشركة جدولًا زمنيًا بشأن الوقت الذي قد يتغير فيه ذلك.

وتظل ترى الإعلانات عبر تويتر حتى عند الاشتراك في Twitter Blue. وقالت سارة بيكبور، مديرة المنتج في تويتر: نحن لا نفكر حاليًا في منتج خالٍ من الإعلانات عبر تويتر.

ويشار إلى أن المقالات الخالية من الإعلانات ليست ميزة Scroll الوحيدة التي تعود. وتقدم Twitter Blue الآن تقرير إخباري يشبه Nuzzel للمقالات الأكثر مشاركة من الأشخاص الذين تتابعهم تسمى أهم المقالات التي يتم تحديثها كل 24 ساعة.

وأوقفت تويتر Nuzzel عندما اشترت Scroll. ولكن التزمت بجلب العناصر الأساسية للمنتج إلى منصتها في مرحلة ما.

ولن يكون تقرير إخباري لأهم المقالات بريدًا إلكترونيًا مثل Nuzzel. وبدلاً من ذلك، تتمكن من الوصول إليه عبر تويتر نفسها. وذلك بالرغم من أنها متاحة عبر أندرويد والويب فقط في الوقت الحالي. وقال متحدث باسم الشركة إنها تصل إلى iOS قريبًا جدًا.

ويتمكن مشتركو Twitter Blue أيضًا من تخصيص شريط التنقل، بحيث يمكن تثبيت المناطق التي تريد الوصول إليها بسهولة أكبر. ويكون تخصيص شريط التنقل متاحًا عبر iOS فقط في البداية. كما أن السمات المخصصة هي ميزة خاصة بنظام iOS فقط.

وتأتي خدمة Twitter Blue بتكلفة 2.99 دولار أمريكي شهريًا في الولايات المتحدة (أو ما يعادله في أستراليا وكندا ونيوزيلندا).

