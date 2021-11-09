تخصيص شاشة القفل في هواتف سامسونج

تمتاز هواتف أندرويد بقابليتها الكبيرة للتخصيص وتغيير كل شيء فيها، ولا تستثنى هواتف سامسونج من هذه القاعدة.

وتوفر لك واجهة OneUI الخاصة بسامسونج الكثير من الاختيارات لتخصيص التصميم الخاص بها وجعلها مناسبة لك.

وتستطيع تغيير الاختصارات الموجودة في شاشة القفل لتتمكن من الوصول إلى بعض التطبيقات التي تفضلها بشكل سريع.

تغيير الاختصارات الموجودة في شاشة قفل هواتف سامسونج

تجد في شاشة القفل لهواتف سامسونج وهواتف الأندرويد بشكل عام اختصارين للتطبيقات يمكنك الوصول إليها بشكل سريع.

وتستطيع الضغط على هذين الاختصاصين لتفتح التطبيقات مباشرةً دون الحاجة إلى التوجه لقائمة التطبيقات، ولكن تحتاج إلى فتح قفل الهاتف أو إدخال رمز المرور حتى تستخدم هذه التطبيقات وتصل إلى مميزاتها.

لذلك لا تقلق من ناحية الأمان، حيث لن يستطيع أي شخص إمساك الهاتف والوصول إلى بيانات واستخدامها دون كلمة المرور.

وتجد هذه الاختصارات في الجهة اليسرى واليمنى من الشاشة للجزء السفلي منها، ويمكنك تشغيل هذه التطبيقات عبر سحب الأيقونة إلى جهة اليسار أو اليمين بحسب مكان التطبيق.

ويمكنك الوصول إلى هذه التطبيقات وتغييرها عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى تطبيق الإعدادات الخاص بايفون عبر سحب الشاشة من الأعلى ومن ثم الضغط على علامة الترس.

وبعد ذلك توجه إلى قسم شاشة القفل من قائمة الإعدادات التي تظهر أمامك.

ومن ثم اختر قسم الاختصارات، ويمكنك تفعيل أو إلغاء هذه الاختصارات عبر الضغط على علامة التفعيل إلى جوارها.

ومن ثم يظهر لك اختيارين، ويمكنك الضغط على كل اختيار لتتمكن من تغيير التطبيق الخاص بها، حيث يمكنك الضغط على الاختيار الأول لتغيير التطبيق في جهة اليسار والاختيار الثاني لتغيير التطبيق في جهة اليمين.

وتظهر لك مجموعة من التطبيقات التي يمكنك جعل الاختصارات ترمز لها، لذلك اختر التطبيق الذي ترغب في وضع اختصار له.

ويمكنك جعل الاختصارات ترمز إلى أي تطبيق ترغب فيه سواءً كان تطبيق من سامسونج أو تطبيق خارجي مثل ماسنجر

وتستطيع استخدام هذه الطريقة مع أي هاتف سامسونج مهما كان إصداره أو نظام أندرويد الذي يعمل به.

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