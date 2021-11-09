الكونغرس يمرر قانون ضرائب العملات المشفرة

أقر الكونغرس حزمة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار، وأرسل التشريع إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، الذي يحافظ على شرط جديد للإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة يمكن لوزارة الخزانة تطبيقه على معدني بيتكوين.

ويتطلب قانون العمل والاستثمار في البنية التحتية لبايدن من الوسطاء الإبلاغ عن معلومات المتداول حول المعاملات التي تزيد عن 10000 دولار إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

وتمت إضافة هذا الحكم إلى نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون في أواخر شهر يوليو بعد أن قدرت اللجنة المشتركة للضرائب أنه يعوض 28 مليار دولار من تكاليف البنية التحتية على مدى العقد المقبل.

ولكن مجتمع العملات المشفرة يهتم أكثر بكيفية تعريف مشروع القانون للوسيط أكثر من المتطلبات الضريبية الجديدة التي يفرضها عليهم.

وحاججت مجموعات الصناعة ومراكز الأبحاث، مثل غرفة التجارة الرقمية ومركز العملات، بأن اللغة الحالية لمشروع القانون واسعة للغاية وغامضة ويمكن أن تفرض متطلبات إعداد التقارير هذه على المعدنين ومطوري المحفظة، وليس فقط الوسطاء مثل Coinbase.

وحاول أعضاء مجلس الشيوخ المتعاطفون مع صناعة العملات المشفرة معالجة المشكلة خلال الصيف قبل أن يمرر مجلس الشيوخ مشروع القانون عبر تعديل يوضح دور الوسطاء في التشريع.

ولكن التعديل تم رفضه في شهر أغسطس. وبعد فترة وجيزة من إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون، أرسل تجمع البلوك تشين المكون من الحزبين خطابًا إلى كل مشرع في مجلس النواب يدعوهم للمساعدة في إصلاح الدفع مقابل العملة المشفرة.

ليس من الواضح متى يخطط الرئيس بايدن للتوقيع عليه

كتب المشرعون في خطاب شهر أغسطس: الإبلاغ عن ضرائب العملة المشفرة مهم. ولكن يجب أن يتم بشكل صحيح. عندما يأتي قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف إلى مجلس النواب. يجب أن نعطي الأولوية لتعديل هذه اللغة لإعفاء وسطاء البلوك تشين بشكل واضح وضمان حماية الحريات المدنية.

وبالرغم من أي جهود لتغيير اللغة في مجلس النواب، يظل تعريف الوسيط الإشكالي في القانون النهائي. وبمجرد توقيع بايدن على التشريع، يكون لوزارة الخزانة السلطة الوحيدة لتحديد الكيانات التي يمكن اعتبارها وسطاء.

وصرح مسؤول في وزارة الخزانة سابقًا أنه لن يستهدف معدني بيتكوين ومطوري الأجهزة. لكن هذا الوعد لا يمنع الإدارات الجديدة من ملاحقتهم في المستقبل.

وتستعد مجموعات العملات المشفرة لمنع وزارة الخزانة من تغيير رأيها بشأن المعدنين في المستقبل. وتسعى المجموعات إلى إصلاحات تشريعية لتقييد اللغة الجديدة بشكل دائم.

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