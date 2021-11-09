أضافت آبل لأنظمة iOS 15 وiPadOS 15 خاصية مترجم فوري جديدة، وهو يعمل على ترجمة المحادثات مباشرةً أثناء إجرائها.

ويمكنك استخدام هذه الخاصية لترجمة المحادثات الصوتية التي تجريها مع أحدهم بلغة تختلف عن لغتك، وتستطيع الوصول إلى هذه الخاصية عبر أجهزة iOS 15 حصريًا.

استخدام تطبيق آبل للترجمة الفورية

تحتاج في البداية للتوجه إلى تطبيق آبل للترجمة وهو يأتي تحت إسم Mobile Translation App، ويمكنك تثبيته عبر متجر التطبيقات.

وبعد ذلك تقوم بإختيار اللغات التي ترغب بالترجمة منها وإليها، حيث تختار لغتك التي تتحدث بها ولغة الطرف الآخر.

ومن ثم تقوم بتفعيل اختيار الترجمة التلقائية حتى يعمل التطبيق مباشرةً على ترجمة ما يسمعه أو يستشعر وجوده.

ويمكنك أن تجعل التطبيق يكتشف اللغة التي يتحدث بها الشخص الآخر أمامك، وذلك إن لم تكن تعرفها.

كما تستطيع جعل التطبيق يقرأ الترجمات التي ينتجها تلقائيًا للطرف الآخر أو لك، وهذا يعني أن التطبيق يتحدث ويقرأ الترجمة الناتجة.

ويوجد اختيارين لعرض الترجمة المكتوبة على الشاشة، حيث تستطيع جعل الترجمة تظهر معكوسة وذلك إذا كان أحد الأشخاص ينظر إلى الهاتف من جهة معاكسة لك.

أو تستطيع جعل الترجمة تظهر جنبًا إلى جنب بشكل طبيعي، وذلك إن كان الطرف الآخر يقف إلى جوارك أو تعطيه الهاتف.

ويواجه التطبيق مجموعة من المشاكل والأخطاء المتوقعة من أي تطبيق ترجمة، ولكنه يمتاز بدقة كبيرة تتفوق على أدوات الترجمة المجانية.

لذلك يعتبر هذا التطبيق اختيارًا مناسبًا لمن يحب السفر كثيرًا أو يلتقي في عمله بالكثير من الشخصيات الأجنبية.

كما تستطيع استخدام هذه التطبيق لترجمة النصوص وليس المحادثات فقط، حيث يضم التطبيق خاصية ترجمة النصوص.

ويستخدم التطبيق مكتبة آبل الخاصة للترجمة، وذلك بدلًا من مكتبة أو خوادم جوجل وغيرها من تطبيقات الترجمة المختلفة.

ويجب أن تستخدم التطبيق عبر هواتف iOS 15 حصرًا، حيث لا يمكنك تثبيته على الهواتف التي تأتي بنظام تشغيل أقدم.

وتحتاج لهاتف أحدث من آيفون 11، حيث تستطيع معالجات الهواتف الحديثة التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل.

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