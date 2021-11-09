استخدام الميكروسكوب مع هواتف آيفون

تمتلك هواتف آيفون مجموعة كبيرة من الملحقات التي يمكنك أستخدامها معها والتي تقدم مجموعة كبيرة من الاستخدامات.

وتضيف هذه الملحقات استخدامات جديدة لهاتفك تساعدك على الوصول لمميزات جديدة لم تكن موجودة في الهاتف.

وإذا كنت أحد العاملين بالمعامل أو الباحثين الذي يحتاجون إلى إستخدام ميكروسكوب بكثرة، فإنك تعرف معاناة النظر لفترات طويلة عبر عدسة الميكروسكوب.

وتستطيع عبر هذا الملحق توصيل الميكروسكوب مباشرةً بهاتف آيفون الخاص بك من أجل عرض الشريحة أو تكبير أي شيء.

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استخدام الميكروسكوب المتوافق مع هواتف آيفون

يمكنك توصيل هذا الميكروسكوب بهاتفك أو حاسوبك عبر الإنترنت اللاسلكي أو الإتصال السلكي مباشرةً مع الهاتف.

ويستطيع الميكروسكوب الوصول إلى درجة تكبير تصل إلى 1000 مرة مع دقة مرتفعة تصل إلى 1080 بيكسل للصورة الواحدة.

ويأتي الميكروسكوب مزودًا بمجموعة من 8 مصابيح LED مركبة بداخله لتصل إلى درجة مرتفعة من السطوع للصور والوضوح المناسب.

وتستطيع تخزين الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً في ذاكرة الميكروسكوب الداخلية، لذلك يمكنك التقاط الصور للأشياء التي تشاهدها عبر الكاميرا الخاصة به والاحتفاظ بها في ذاكرة الجهاز مباشرةً.

ولا يمكننا القول بأن هذا الميكروسكوب يمكن أن يغني بشكل كامل عن الميكروسكوب الاحترافي الموجود في المعامل.

ولكن يعتبر أداة مناسبة للحصول على صور جيدة للشرائح وتقريب الأشياء للدراسة أو تسجيلها في الأبحاث وحتى طباعة الصور.

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وذلك بفضل الدقة العالية للعدسة التي تلتقط الصور، حيث تستطيع التقاط الصور بدقة 1080 بيكسل للصورة الواحدة.

كما يمكنك توصيل الميكروسكوب بهاتفك بسهولة عبر استخدام شبكة الإنترنت اللاسلكي الخاصة بالجهاز مباشرةً.

ويعني هذا أنك لن تحتاج للتخلي عن منفذ الشحن أو استخدام مركز وصلات كما جرت العادة مع معظم الأجهزة التي تستخدم الإتصال السلكي.

ويعمل هذا الجهاز مع جميع الأجهزة الذكية وليس هواتف آيفون فقط، لذلك يمكنك الاستفادة منه مهما كان نوع هاتفك أو نظامه الذكي.

كما يمكنك توصيله حاسوبك واستخدامه ككاميرا معتادة عبر التوصيل السلكي بين الميكروسكوب والهاتف مباشرةً.

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