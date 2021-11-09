إنفيديا لديها منصة لبناء الصور الرمزية عبر الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إنفيديا عن منصة جديدة لإنشاء صور رمزية باستخدام الذكاء الاصطناعي تسمى Omniverse Avatar.

وتجمع المنصة بين عدد من التقنيات المنفصلة، بما في ذلك التعرف على الكلام والكلام الاصطناعي وتتبع الوجه والرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد، التي تقول الشركة إنه يمكن استخدامها لبناء مجموعة من الوكلاء الافتراضيين.

وفي عرض تقديمي في مؤتمر GTC السنوي للشركة، عرض الرئيس التنفيذي للشركة بعض العروض التوضيحية باستخدام تقنية Omniverse Avatar.

وتتحدث شخصية متحركة في أحد العروض ضمن كشك رقمي مع زوجين بشأن القائمة في مطعم للوجبات السريعة، وتجيب على أسئلة مثل العناصر النباتية.

وتستخدم الشخصية تقنية تتبع الوجه للحفاظ على التواصل البصري مع العملاء والاستجابة لتعبيرات وجوههم. وقالت الشركة عن التكنولوجيا: يكون هذا مفيدًا في مجال البيع بالتجزئة الذكية وخدمة العملاء.

وفي عرض توضيحي آخر، أجابت نسخة رسوم متحركة من الرئيس التنفيذي للشركة على أسئلة حول موضوعات تشمل تغير المناخ وإنتاج البروتين.

وفي عرض ثالث، استخدم شخص ما صورة رمزية متحركة واقعية لنفسه أثناء مكالمة جماعية. وكان المتصل يرتدي ملابس غير رسمية في مقهى مزدحم. ولكن صورته الرمزية الافتراضية كانت ترتدي ملابس أنيقة وتتحدث دون أي ضجيج في الخلفية.

تريد ملء العوالم الافتراضية والمادية بالصور الرمزية

يعتمد هذا المثال الأخير على عمل Project Maxine من إنفيديا، الذي يهدف إلى تحسين المشكلات الشائعة في مؤتمرات الفيديو (مثل البث المنخفض الجودة والحفاظ على التواصل البصري) بمساعدة إصلاحات التعلم الآلي.

وأشارت الشركة في العرض التقديمي إلى أن الصورة الرمزية لها وقت استجابة مدته ثانيتان، أي أبطأ من الإنسان. ومن المحتم أن تسبب الإحباط إذا كان العملاء في عجلة من أمرهم.

ويأتي إعلان Omniverse Avatar كجزء من رؤية الشركة الشاملة، التي تتضمن مجموعة من المشاريع التقنية.

ومثل ميتافيرس، فإن Omniverse تتعلق أساسًا بالعوالم الافتراضية المشتركة التي تسمح بالتعاون عن بعد. ولكن مقارنة بالرؤية التي طرحتها شركة ميتا مالكة فيسبوك، فإن إنفيديا أقل اهتمامًا بنقل اجتماعات مكتبك إلى واقع افتراضي وأكثر اهتمامًا بنسخ البيئات الصناعية مع البيئات الافتراضية وإنشاء صور رمزية تتفاعل مع الأشخاص في العالم المادي.

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