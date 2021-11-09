إنفيديا تعلن عن عقل الذكاء الاصطناعي الجديد للروبوتات

أعلنت إنفيديا كجزء من حدث GTC الخريفي أنه يتم تحديث مجموعات نظام Jetson المدمجة مع النظام الموجود على الرقاقة Orin القادم من الشركة.

ومن المقرر أن يصبح Orin، الذي من المقرر تقديمه في أوائل العام المقبل، هو النظام الموجود على الرقاقة الرائدة من الشركة لتطبيقات السيارات والحوسبة المتطورة.

وتتيح إنفيديا Orin للعملاء من غير مصنعي السيارات من خلال برنامج الحوسبة المضمنة Jetson، مما يجعل النظام الموجود على الرقاقة متاحًا في حزمة معيارية قائمة بذاتها.

وأصبحت أجهزة حاسب Jetson الأحادية اللوحة أداة مهمة للشركة، حيث تعمل بمثابة نقطة دخول لمساعدة مطوري Bootstrap في نظام الشركة البيئي، وكمنتج حوسبي مضمن في حد ذاته.

وتباع لوحات Jetson كنظم كاملة أحادية اللوحة مع النظام الموجود على الرقاقة والذاكرة والتخزين والإدخال والإخراج، مما يسمح لها بالعمل كنظم تجارية جاهزة لاستخدامها في المنتجات النهائية.

وتستخدم وحدات Jetson أيضًا كأساس لمجموعات مطوري Jetson من إنفيديا، التي توفر لوحة منفصلة ومصدر طاقة وأجزاء أخرى ضرورية للتفاعل بشكل كامل مع وحدات Jetson.

ومع وصول النظام الموجود على الرقاقة Orin في أوائل عام 2022. تستغل الشركة هذه الفرصة للإعلان عن الجيل التالي من منتجات Jetson.

وكانت الشركة قد أطلقت Jetson AGX Xavier، وهو عقل الذكاء الاصطناعي الذي تبلغ قيمته 1100 دولار للروبوتات، في عام 2018.

وتسمى النسخة الجديدة Jetson AGX Orin، ولديها ستة أضعاف قوة معالجة Jetson AGX Xavier. وذلك بالرغم من أنه تأتي بالشكل نفسه ويمكن أن تتناسب مع راحة اليد.

إنفيديا تعلن عن Jetson AGX Orin

قامت الشركة بتصميم Jetson AGX Orin ليكون حاسوبًا فائقًا للذكاء الاصطناعي موفرًا للطاقة. وهو مخصص للاستخدام في الروبوتات والأجهزة المستقلة والطبية. بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي قد تبدو مستحيلة في الوقت الحالي.

وتقول صانعة الرقاقات إن Jetson AGX Orin قادرة على أداء 200 تريليون عملية في الثانية. وهي مبنية على وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA Ampere.

وتتميز بوحدات المعالجة المركزية Arm Cortex-A78AE. كما أنها تأتي مع الجيل التالي من التعلم العميق ومسرعات الرؤية. ويمنحها ذلك القدرة على تشغيل العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتمنح Jetson AGX Orin المستخدمين الوصول إلى برامج وأدوات الشركة. بما في ذلك تطبيق محاكاة الروبوتات القابل للتطوير NVIDIA Isaac Sim.

ويتيح NVIDIA Isaac Sim بيئات افتراضية واقعية ودقيقة ماديًا. نتيجة لذلك يمكن للمطورين اختبار وإدارة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك هناك NVIDIA Clara للتصوير وعلم الجينوم المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين في مجال الرعاية الصحية. كما توفر الشركة NVIDIA Drive لمطوري المركبات الذاتية القيادة.

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