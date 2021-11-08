NSO Group اخترقت هواتف 6 نشطاء فلسطينيين

كشف باحثون أمنيون اليوم الإثنين أنه تم اكتشاف برامج تجسس من شركة القرصنة الإسرائيلية الشهيرة NSO Group عبر الهواتف المحمولة لستة نشطاء فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان، نصفهم ينتمون إلى مجموعات ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي بشكل مثير للجدل تورطها في الإرهاب.

ويمثل هذا الكشف أول حالة معروفة لنشطاء فلسطينيين مستهدفين من قبل برنامج التجسس بيغاسوس. وتم توثيق استخدامه ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين منذ عام 2015.

وقال الباحث الذي اكتشفها لأول مرة، محمد المسقطي من منظمة Frontline Defenders غير الربحية، إنه ليس من الواضح من وضع برنامج التجسس NSO Group عبر هواتف النشطاء.

وبعد وقت قصير من تحديد أول اقتحامين في منتصف شهر أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن ست مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني هي منظمات إرهابية.

وتقول Frontline Defenders ومقرها أيرلندا واثنان من الضحايا على الأقل إنهم يعتبرون إسرائيل المشتبه به الرئيسي.

وقدمت إسرائيل القليل من الأدلة علنًا لدعم تصنيف الإرهاب. الذي تقول الفصائل الفلسطينية إنه يهدف إلى تجفيف تمويلها وإسكات معارضة الحكم العسكري الإسرائيلي.

ويعمل ثلاثة من الفلسطينيين المخترقين في منظمات المجتمع المدني. وتقول Frontline Defenders إن الآخرين لا يفعلون ذلك، ويرغبون في عدم الكشف عن هويتهم.

الاختراق يعد اعتداء على المجتمع المدني

تأتي النتائج، التي أكدها بشكل مستقل باحثون أمنيون من منظمة العفو الدولية و Citizen Lab بجامعة تورنتو في تقرير تقني مشترك، في الوقت الذي تواجه فيه NSO Group إدانة متزايدة بشأن إساءة استخدام برامج التجسس الخاصة بها. كما تتعرض إسرائيل لانتقادات شديدة بسبب تراخي الرقابة على صناعة المراقبة الرقمية.

وأدرجت إدارة بايدن في الأسبوع الماضي NSO Group على القائمة السوداء لمنعها من استخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وردًا على التقرير، قالت الشركة في بيان إنها لا تحدد عملائها لأسباب تعاقدية وأمنية وطنية. وتبيع تقنياتها للهيئات الحكومية لاستخدامها ضد الجرائم الخطيرة والإرهاب.

ووافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على تصدير برامج التجسس التي تنتجها NSO Group وغيرها من الشركات الإسرائيلية الخاصة.

وقال الباحثون الأمنيون إنه من غير المعروف على وجه التحديد متى أو كيف تم اختراق الهواتف. وقال الباحثون إن أربعة من أجهزة آيفون الستة التي تم اختراقها تستخدم حصريًا بطاقات SIM التي أصدرتها شركات الاتصالات الإسرائيلية.

وقادهم ذلك إلى التشكيك في مزاعم الشركة بأن الإصدارات المصدرة من بيغاسوس لا يمكن استخدامها لاختراق أرقام الهواتف الإسرائيلية. وقالت الشركة أيضًا إنها لا تستهدف الأرقام الأمريكية.

ووصفت تهيلا شوارتز ألتشولر، الخبيرة القانونية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، النتائج بأنها مزعجة، خاصة إذا ثبت أن وكالات الأمن الإسرائيلية، المستثناة إلى حد كبير من قوانين الخصوصية في البلاد، تستخدم برامج التجسس التجارية الخاصة بـ NSO Group.

ورفعت شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائلية بسبب استخدام استغلال لاختراق تطبيق المراسلة المشفر عالميًا واتساب.

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