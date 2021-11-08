كيفية بناء المنازل في ماين كرافت

يعتبر بناء المنازل في ماين كرافت أحد أهم جوانب اللعبة الأساسية لتتمكن من النجاة والحياة فيها، حيث تعتبر المنازل ملاذًا أمانًا من الوحوش في الليلة.

كما يتباهى اللاعبون في ماين كرافت بجودة منازلهم والتصميمات المختلفة التي يستخدمونها داخل المنازل.

كما تساعدك المنازل في الحفاظ على جميع ممتلكاتك بشكل آمن بعيدًا عن السارقين والمخاطر التي تظهر في الليل.

وتختلف أولويات اللاعبين في بناء منازلهم داخل ماين كرافت، حيث يفضل البعض بناء المنازل مع إعطاء الأولوية للمظاهر والشكل.

لذلك تجدهم يستخدمون موادًا ذات شكل جميل ولكنها غير قادرة على تحمل الضربات والهجمات المختلفة، كما يفضل البعض الحماية.

وتجد هؤلاء يستخدمون موادًا أصلب وقادرة على صد الهجمات المختلفة ولكنها ليست جميلة في المظهر.

أساسيات بناء المنزل في ماين كرافت

مهما كانت الطريقة التي ترغب في بناء منزلك بيها واولوياتك، فإنك يجب أن تمتلك مجموعة من الأمور الأساسية داخل المنزل.

ويجب أن يمتلك منزلك الكثير من المشاعل التي تضيء داخل المنزل، وذلك حتى تحميك من الوحوش ومن ظهورها داخل المنزل.

بالإضافة لكونها تساعدك في رؤية المنزل بشكل أوضح ولتتمكن من التجول فيه كما ترغب واستكشافه بالشكل الأنسب لك.

ويمكنك أن تضع الكثير من المشاعل خارج منزلك أيضًا لتمنع الوحوش من الظهور خارج المنزل مباشرةً وتوفير طبقة حماية إضافية لك.

كما يجب أن يمتلك منزلك مجموعة كافية من صناديق تخزين المواد المختلفة والأسلحة كما ترغب، وذلك حتى لا تحملهم أو تتركهم على الأرض.

ويمكنك أن تضيف مجموعة من طاولات صنع المواد، وذلك حتى تتمكن من صنع المواد والأسلحة بشكل سريع وبطريقة مناسبة.

خطوات بناء المنزل تحت الأرض في ماين كرافت

يعتبر بناء المنازل تحت الأرض أفضل اختيار للحماية، حيث تقوم ببناء منزلك في الجزء الداخلي للمنحدرات والتلال.

وبالتالي يصبح من الصعب الهجوم عليك من خارج المنزل أو تحطيم السور الخارجي للمنزل والدخول إليه عنوة.

كما تستطيع البحث عن الموارد النادرة تحت الأرض كما ترغب عبر التوسع داخل منزلك دون الخوف من خطر الوحوش.

ويمكنك البدء ببناء المنزل عبر إيجاد تلة كبيرة بما فيه الكفاية ومن ثم البدء في الحفر داخلها بشكل أفقي، ويجب ألا يكون مدخلك واسعًا للغاية أو ضيقًا للغاية.

ولا تنسى بالطبع إضافة مجموعة من المشاعل داخل وخارج المنزل حتى تحمي نفسك من خطر الوحوش التي قد تظهر فجأة.

ويمكنك التوسع كما ترغب داخل التلة طالما كانت المساحة داخلها تسمح لك بذلك، وتعتبر هذه البيوت مشابهة لبيوت Hobbits من سلسلة Lord of the rings.

بناء المنازل فوق الأرض

تعتبر هذه المنازل الأكثر شهرة في عالم ماين كرافت، وذلك لأن الكثير من المستخدمين يفكرون فيها ويعتمدون عليها بشكل رئيسي.

ويمكنك بناء هذه المنازل بالخطوات ذاتها التي تبني بها منزلًا في العالم الحقيقي، حيث تختار منطقة واسعة لبناء قاعدة المنزل.

وأبدأ بعد ذلك ببناء الحوائط وأساسات المنزل عبر وضع قطع الحجارة أو الخشب كما ترغب في بناء الأساسات الخاصة بالمنزل.

ومن ثم تبدء بالتوسع وبعد ذلك تبدء بإضافة الأبواب والنوافذ والمواد الجمالية في التصميم الخارجي كما ترغب.

ويمكنك استخدام أي مادة تقع يدك عليها في عالم اللعبة، ولكن بالطبع لكل مادة خواص واستخدامات مختلفة عن المواد الأخرى.

لذلك تجد أن الصخور أكثر صلابة من الأخشاب والزجاج وغيرها من المواد القابلة للكسر، وكلما كانت المواد التي تصنع منزلك منها أصلب كلما كان أكثر أمنًا.

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