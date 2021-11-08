الدليل الشامل للتعامل مع نتوء ماك بوك برو

أعلنت آبل في الشهر الماضي عن حواسيب ماك بوك برو الجديدة الخاصة بها، وتسببت هذه الحواسيب في الكثير من الضجة.

وقد استخدمت آبل معالجات جديدة في هذه الحواسيب، حيث قدمت لنا للمرة الأولى حواسيب M1 pro وMax ذو الأداء الأفضل.

كما قامت بوضع نتوء جديد في أعلى الشاشة، وذلك ما جعل العالم يهاجم الشركة كثيرًا ويتحدث عن هذا النتوء أكثر من المعالجات الجديدة.

ولكن توجد أكثر من طريقة تجعلك قادرًا على التعامل مع هذا النتوء الجديد وجعله يختفي كأنه لم يكن موجودًا.

توافق التطبيقات مع نتوء شاشة ماك بوك برو الجديد

تستخدم حواسيب ماك بوك برو نوعين من التطبيقات، حيث توجد التطبيقات المطورة من قبل آبل والتطبيقات الخارجية.

وأصبح كلا النوعين من التطبيقات قادرًا على التعامل مع نتوء الشاشة الجديدة وإخفائه بشكل كامل كأنه لم يكن موجودًا.

لذلك عندما تستخدم تطبيقًا يحتاج إلى الشاشة الكاملة مثل عرض فيلم أو مقطع فيديو، فإن هذا المحتوى يعرض تحت النتوء.

ولكن إن قمت بإستخدام تطبيق يظهر الكثير من القوائم ويحتاج إلى الجزء العلوي لإظهار المزيد من القوائم والمعلومات الخاصة به.

فإنك تستطيع التوجه إلى إعدادات التطبيق وتغيير حجم القوائم أو التطبيق وجعله يبدأ من تحت النتوء بدلًا من تغطية النتوء.

ويمكنك القيام بذلك عبر الضغط بزر الفأرة الأيمن على التطبيق، ومن ثم اختيار معلومات التطبيق وبعد ذلك تفعيل الاختيار الذي تراه أمامك في الصورة.

وتعمل آبل بالطبع على تطوير حلول برمجية جديدة للتعامل مع النتوء الجديد وجعله يختفي ضمن التطبيقات والاستفادة منه بأقصى حد.

استخدام التطبيقات الخارجية لإخفاء النتوء

يمكنك إخفاء النتوء تمامًا في واجهة الحاسوب وجميع التطبيقات دون الاهتمام للمطور والاختيارات التي يدعمها المطور عبر تطبيقه.

وتوجد مجموعة من التطبيقات التي تستطيع تحميلها عبر متجر تطبيقات ماك من أجل إخفاء النتوء وجعله غير ظاهرًا.

ويعتبر تطبيق TopNotch أحد هذه التطبيقات المجانية التي يمكنك تحميلها والاستفادة منها مباشرةً لإخفاء النتوء وتعديل الشاشة.

وإذا كنت تبحث عن المزيد من الاختيارات في تعديل النتوء وإظهاره في الحواسيب القديمة- لماذا قد يرغب أحدهم في ذلك ؟ -، فإنك تستطيع استخدام تطبيق Forehead.

ويمكنك تحميل واستخدام إحدى التطبيقات المدفوعة مثل De-Notch-ifier الذي يوفر الكثير من الاختيارات المختلفة لتعديل النتوء والقوائم أسفله.

اقرأ ايضًا: أفضل قارئ إلكتروني للرحلات الطويلة