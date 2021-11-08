استخدام المزادات في Forza Horizon 5

بدأ المستخدمون في الوصول إلى لعبة Forza Horizon 5 منذ عدة أيام بفضل اشتراك Game Pass من إكس بوكس.

وعلى الرغم من كون اللعبة لم تصدر رسميًا بعد إلا أن عدد مستخدميها واللاعبين داخلها تجاوز المليون لاعب.

وتعتبر اللعبة الحصرية لأجهزة مايكروسوفت سواءً كانت منصة إكس بوكس أو حواسيب ويندوز أحد أهم إصدارات هذا العام المنتظرة.

وتمتاز اللعبة بالمستوى الرسومي الواقعي للغاية والذي يقدم تجربة مختلفة وفريدة من نوعها في مجال ألعاب السيارات.

وتضم اللعبة خاصية تمكنك من بيع وشراء السيارات المميزة داخلها يطلق عليها المزادات العلنية، وتوجد هذه الخاصية في اللعبة منذ الإصدار الثالث.

وتعتبر المزادات طريقةً سهلة لكسب الأموال وبيع السيارات التي تكسبها في السباقات المختلفة داخل اللعبة.

اقرأ ايضًآ: أفضل قارئ إلكتروني للرحلات الطويلة

بيع السيارات داخل المزادات العلنية

يمكنك التوجه إلى المزادات عبر اختيار شراء السيارات الجديدة والمستعملة عبر قائمة السيارات الخاصة بك، ومن ثم اختيار المزاد.

وتجد في قائمة المزاد اختيارًا لعمل عرض جديد، وبعد ذلك تختار السيارة التي ترغب في بيعها عبر المزاد وتقوم بتحديد قيمتها كما ترغب.

وبعد ذلك تقوم بتحديد المدة التي ترغب في المزاد أن يعمل طوالها، ويمكنك اختيار أي مدة ترغب فيها، ومن ثم تنتظر المزايدين الذين يعرضون أرقامهم المناسبة لشراء السيارة، وعندما يعرض أحدهم رقمًا مقاربًا للرقم الذي ترغب فيه، فإن المزاد ينتهي ويتم بيع السيارة لهذا المستخدم.

ولا يمكنك استعادة السيارة بعد بيعها أو عرضها ووصول أحدهم إلى السعر الأدنى لشرائها، لذلك لا تعرض إلا السيارات التي ترغب في بيعها.

اقرأ ايضًا: الدليل الشامل للتعامل مع نتوء ماك بوك برو

شراء السيارات بسعر جيد في مزادات Forza Horizon 5

تحتاج في البداية إلى التوجه لمعرض السيارات الجديدة، وتجد في الغالب السيارات في المزاد بسعر أقل من المعرض.

لذلك من الأفضل لك ألا تشتري السيارات الجديدة وتتوجه لشرائها مستعملة من المزاد، حيث تجدها معروضة بسعر أقل.

ولكن يختلف الأمر قليلًا بالنسبة للسيارات التي لا يمكن شرائها من معرض السيارات مباشرةً، وتشمل هذه الجوائز الموسمية.

وتعتبر أغلب هذه السيارات نادرة ولا يمكن الحصول عليها إلا عبر مواسم بعينها أو كجوائز موسمية لأحد المواسم داخل اللعبة.

لذلك تجد أسعارها مرتفعة للغاية، وتحتاج إلى البحث يدويًا في مزاد السيارات حتى تجد سيارة بسعر جيد وحالة جيدة لشرائها.

ولكن إذا عاودت السيارة الظهور مجددًا في أحد المواسم كجائزة أو سيارة قابلة للشراء، فإن سعرها ينخفض للغاية في المزاد.

اقرأ ايضًا: خطوات إعادة ضبط المصنع في ويندوز 11