أفضل قارئ إلكتروني للرحلات الطويلة

يوجد الكثير من أنواع قارئ إلكتروني مناسب للرحلات يمكنك الاختيار من بينها، وهذا بفضل تطور التقنيات التي تعتمد عليها.

وتختلف التقنية التي تعتمد عليها أجهزة القارئ الإلكتروني عن الحواسيب اللوحية المعتادة، حيث لا يحتاج القارئ الإلكتروني إلى الأداء القوي.

لذلك تستخدم الشركات معالجات أقل في القوة والاداء من تلك التي تستخدمها الحواسيب اللوحية، وذلك لأن القارئ الإلكتروني لن يقوم بأي شيء آخر غير عرض الكتب وقرائتها فقط.

الفارق بين الحواسيب اللوحية وقارئ إلكتروني

تختلف أجهزة القارئ الإلكتروني في الكثير من المواصفات الداخلية إلى جوار اختلاف المعالج ، ولكن الاختلاف الأكبر يظهر في تقنية الشاشة.

وتعتمد أجهزة القراءة الإلكترونية على تقنية E Ink في الشاشة، وتعمل هذه التقنية على محاكاة مظهر الحبر على الورق في الكتب المعتادة.

وتقدم هذه التقنية مجموعة من المميزات المختلفة عن تقنيات الشاشات مثل LED، حيث لا تظهر هذه التقنية لمعة من الشاشة.

ويعني ذلك أن الشاشة لا تكون بنفس درجة الوضوع أو السطوع الموجود في الشاشات المعتادة، ولكن تكون قابلة للقراءة بسهولة.

كما أن إختفاء اللمعة وقلة درجة السطوع تجعل النظر إلى الشاشة لفترات طويلة أمرًا سهلًا ولا يمثل أي مشكلة.

لذلك تستطيع النظر لشاشة القارئ الإلكتروني لساعات طويلة في الظلام دون أن تشعر بأي مجهود في عينيك أو ألم.

وتوفر تقنية E Ink في الشاشات الكثير من الطاقة والبطارية الخاصة بأجهزة القارئ الإلكتروني، لذلك تجد بطاريتها تعيش لفترات كبيرة.

أفضل قارئ إلكتروني مثالي ( قيمة مقابل سعر )

يعتبر جهاز Kindle PaperWhite Signature أفضل قارئ عام يمكنك أن تحصل عليه من أجهزة كيندل من أمازون، وذلك لأنه يقدم لك كل ما تحتاجه من تقنيات مختلفة في جهاز واحد بحجم مناسب.

ويأتي الجهاز بحجم 6.8 بوصة، وهو ما يجعله مناسبًا لأي حقيبة مما يسهل عليك الانتقال به كثيرًا، كما يأتي بكثافة بيكسلات في الشاشة تصل إلى 300 بيكسل في البوصة الواحدة.

ويعني ذلك أن شاشة الجهاز واضحة للغاية وتظهر تفاصيل الكتب والحروف بشكل واضح للغاية وأفضل من غيره من الأجهزة.

ويستخدم الجهاز منفذ USB C للشحن وهو ما يجعله مناسبًا للغاية، كما أنه يأتي مقاومًا للمياه مما يعني أنك تستطيع استخدامه دون قلق.

ويتوفر الجهاز في أكثر من اختيار مساحة، ولكن نموذج Signautre المميز يتوفر في مساحة 32 جيجابايت وهي أكثر من كافية.

أفضل جهاز كيندل

إذا كنت تبحث عن أفضل جهاز كيندل دون الاهتمام بالسعر أو الحجم، فإن جهاز Oasis يعتبر جهاز كيندل الرائد من أمازون.

ويأتي الجهاز بسعر 250 دولار وهو ضعف سعر PaperWhite الذي ذكرناه في الإختيار الأول، وهو يقدم مجموعة مميزات إضافية.

ويقدم جهاز Oasis أكبر شاشة يمكنك أن تجدها على جهاز قارئ إلكتروني من كيندل، كما توجد عدة أزرار في جانب الجهاز.

وتساعدك هذه الأزرار على التحكم في الصفحات والتنقل ما بينها بشكل سريع دون الحاجة للمس الشاشة.

كما يعتبر هذا الجهاز الوحيد الذي يمتلك ضوءًا دافئًا مناسبًا للقراءة الليلية، لذلك إن كنت تحب القراءة في الليل فإن هذا الجهاز مناسب لك.

ولكن يستخدم الجهاز منفذ MicroUSb لشحن الجهاز، وهو اختيار غير مناسب مقارنةً بسعر الجهاز المرتفع نسبيًا.

أفضل قارئ بعيدًا عن أجهزة كيندل

يظن البعض أن أجهزة كيندل هي أجهزة القارئ الإلكتروني الوحيدة المتاحة في الأسواق، ولكن يوجد الكثير من المنافسة.

ويعتبر جهاز Kobro Libra H2O أحد أفضل المنافسين وأقواهم أمام أجهزة كيندل من أمازون، وهو يقدم مميزات قريبة من Oasis.

ولكن يمتاز الجهاز بسعر مناسب أكثر من oasis، حيث يأتي بسعر 150 دولار تقريبًا.

ويفتقر الجهاز إلى مكتبة كيندل الموسعة من الكتب الإلكترونية، حيث تحتاج لأخذ خطوات إضافية لتتمكن من وضع الكتب فيه.

لذلك قد يفضل البعض إستخدام أجهزة كيندل لكونها تستطيع قراءة جميع أنواع الكتب دون الحاجة لتحويل تنسيقها أو نقلها اليها.

أفضل قارئ إلكتروني للأطفال

تقدم أمازون نسخة خاصة من قارئها الإلكتروني PaperWhite للأطفال، ولا تختلف المواصفات كثيرًا بين نسخة الأطفال والمعتادة.

ويعتبر الفارق الرئيسي هو أن نسخة الأطفال تأتي مع غلاف ملون مناسب للأطفال، كما أنها تأتي مع أشتراك لمدة عام في خدمة أمازون للأطفال.

وتوفر أمازون ضمانًا ممتدًا لمدة عامين لحماية الجهاز من الصدمات والسقطات المستمرة، لذلك لا تقلق إن أتلفه طفلك.

كما يمكنك التحكم في ما يقرأه طفلك ورؤية مجموعة من التحليلات والمعلومات حول هذه الكتب ومدة استخدام الجهاز عبر تطبيق المراقبة الأبوية.

أفضل قارئ إلكتروني ملون

لم تنتشر تقنية E Ink الملونة كثيرًا، وذلك لأن معظم القراء يفضلون استخدام الشاشات السوداء مع الكتب، كما أنها موفرة أكثر.

ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد شاشات E ink ملونة أو قارئ إلكتروني ملون يمكنك اقتناءه والاستمتاع بالكتب ملونة.

ويأتي جهاز PocketBook inkpad color ليكون أحد أفضل الأجهزة ذات الشاشات الملونة المتاحة حاليًا.

وتستطيع شاشة الجهاز عرض حتى 4096 لون على الرغم من كونها تعمل بتقنية مشابهة لتقنيات E ink المعتادة.

كما تأتي الشاشة بحجم 7.8 بوصة مما يجعله أكبر من معظم الاختيارات المتاحة من المنافسين مهما كان نوعها.

ويستطيع الجهاز قراءة القصص المصورة والكتب الملونة بكفاءة وشكل جيد، حيث يستخدم شاشة ملونة بالطبع.

ولكن يعيب الجهاز سعره، حيث يأتي الجهاز بسعر 330 دولار تقريبًا وهو سعر قريب من الحواسيب اللوحية المتوسطة الأداء.

كما تم تصميم الجهاز في السويد، لذلك فإن معظم خدمات الكتب الإلكترونية العالمية لا تعمل معه وتحتاج لنقل كتبك إليه يدويًا.

لذلك قد يكون من الأفضل اقتناء حاسوب لوحي بدلًا من قارئ إلكتروني مزود بشاشة ملونة مخصصة، وذلك بفضل فرق السعر والاداء بين الجهازين.

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