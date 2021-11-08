آبل تقدم إصلاحًا لعيب macOS Monterey

أصدرت شركة آبل نظام التشغيل macOS Monterey للجمهور في الشهر الماضي مع ميزات جديدة مثل أوضاع التركيز والاختصارات والمزيد. ولكن بالنسبة لمستخدمي أجهزة ماك الأقدم، فقد تسبب التحديث في تعطيل أجهزتهم ومنعهم من التشغيل.

وتقول الشركة الآن إنها حددت مشكلة تؤثر في شريحة أمان T2 التي تسببت في حدوث هذه المشكلة. وتقوم بإصلاحها لمنع حدوثها في المستقبل. وتوجد شريحة T2 في معظم أجهزة ماك التي تم إصدارها بين 2018 و 2020.

ولم تذكر الشركة الأنظمة التي من المرجح أن تتأثر. ومع ذلك، قالت إن عددًا صغيرًا جدًا من المستخدمين واجهوا المشكلة.

وأوضحت الشركة في بيان: لقد حددنا وأصلحنا مشكلة في البرنامج الثابت عبر شريحة أمان Apple T2 التي منعت عددًا صغيرًا جدًا من المستخدمين من إقلاع جهاز ماك بعد تحديث macOS. يتم الآن تضمين البرنامج الثابت المحدث في تحديثات macOS الحالية. يمكن لأي مستخدم متأثر بهذه المشكلة الاتصال بالدعم للحصول على المساعدة.

ولمنع حدوث هذه المشكلة لمستخدمين إضافيين، طرحت الشركة إصدارًا محدثًا من البرامج الثابتة لـ BridgeOS الذي يعمل عبر شريحة أمان T2. ويطلب من المستخدمين المتأثرين بالمشكلة الاتصال بالدعم الفني للحصول على المساعدة.

وهذا يعني أن الإصدار المحدث من البرامج الثابتة لشريحة T2 التي تم إصدارها لا تهدف إلى حل المشكلة للمستخدمين المتأثرين. وبدلاً من ذلك، يقصد به منع حدوث المشكلة لأي مستخدمين إضافيين. وتقول الشركة إن البرنامج الثابت لشريحة الأمان T2 مدرج الآن في تحديثات macOS الحالية.

لا توجد طريقة سهلة للاسترداد إذا تعطل الجهاز نتيجة للتحديث

تحتوي أجهزة حواسيب ماك هذه على شريحة أمان Apple T2:

iMac (Retina 5K بقياس 27 إنشًا لعام 2020).

iMac Pro

Mac Pro (لعام 2019)

Mac Pro (Rack لعام 2019)

Mac mini (لعام 2018)

MacBook Air (Retina بقياس 13 إنشًا لعام 2020)

MacBook Air (Retina بقياس 13 إنشًا لعام 2019)

MacBook Air (Retina بقياس 13 إنشًا لعام 2018)

MacBook Pro (بقياس 13 إنشًا لعام 2020 المزود بمنفذي Thunderbolt 3)

MacBook Pro (بقياس 13 إنشًا لعام 2020 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3)

MacBook Pro (بقياس 16 إنشًا لعام 2019)

MacBook Pro (بقياس 13 إنشًا لعام 2019 المزود بمنفذي Thunderbolt 3)

MacBook Pro (بقياس 15 إنشًا لعام 2019)

MacBook Pro (بقياس 13 إنشًا لعام 2019 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3)

MacBook Pro (بقياس 15 إنشًا لعام 2018)

MacBook Pro (بقياس 13 إنشًا لعام 2018 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3)

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