واتساب تعمل على تطوير ميزة المجتمعات

تطور منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا ميزة المجتمع الجديدة لتطبيقاتها، وظهرت المعلومات حول هذه الميزة لأول مرة في شهر أكتوبر، وهناك الآن أدلة متزايدة، ومن ومظهرها قد تكون مختلفة عن التطبيقات الحالية للمجموعات.

وجاء الإصدار التجريبي من واتساب v2.21.21.6 مع العديد من السلاسل الجديدة التي تشير إلى ميزة قادمة تسمى المجتمع.

وتعد هذه السلاسل إضافات جديدة إلى المنصة، مما يشير إلى العمل على ميزة مجتمع جديدة. ومن مظهرها، قد تتشابه ميزة المجتمع إلى حد ما مع ميزة المجموعات الحالية أيضًا.

ويبدو أن ميزة المجتمعات تمنح مسؤولي المجموعة مزيدًا من السلطة على المجموعات. ويتضمن ذلك القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات، التي قد تكون مشابهة لكيفية ترتيب القنوات تحت مظلة مجتمع ديسكورد.

وقد يتمكن المسؤولون من دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة المجتمع ومن ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين. ومن الصعب معرفة كيف قد تبدو هذه الدردشات في الوقت الحالي. ولكن يبدو أنها مشفرة من طرف إلى طرف.

كما يبدو أيضًا أن التغيير الدقيق في التصميم يساعد في تمييز المجتمعات عن الدردشات الجماعية العادية.

وتكون أيقونات المجتمع مربعات بزوايا دائرية، وهو تنسيق قامت المنصة بتمكينه عن طريق الخطأ (ثم تم تعطيله بسرعة) في شهر أكتوبر. وليست هناك معلومات عن موعد طرح المجتمعات رسميًا.

المجتمعات تمنح المسؤولين مزيدًا من التحكم في المجموعات

من خلال العمل على ميزة المجتمعات، قد تحاول المنصة سد الفجوة المتسعة بينها وبين تطبيقات المراسلة الأخرى مثل تيليجرام وسيجنال.

وفي وقت سابق من هذا العام، تسببت سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب في حدوث ارتباك بين المستخدمين حول ما تشاركه مع الشركة الأم. وأدى ذلك إلى نزوح جماعي إلى تلك التطبيقات الأخرى.

وعندما توقف تطبيق واتساب مع شبكة تطبيقات فيسبوك الكاملة الشهر الماضي، اكتسب تيليجرام عددًا هائلاً من المستخدمين يبلغ 70 مليون مستخدم.

وتعتبر واتساب إحدى أكبر منصات المراسلة الفورية الموجودة. وبالرغم من كونها بهذا الحجم والشعبية. ولكن التطبيق بطيء في إضافة الميزات.

على سبيل المثال، تقدم العديد من تطبيقات المراسلة الفورية الشائعة نسخًا احتياطيًا سلسًا للدردشة ومزامنتها عبر أندرويد و iOS.

ولكن المنصة المملوكة لشركة ميتا لم تتمكن من السماح لمستخدمي iOS بنقل المحادثات إلى أندرويد إلا مؤخرًا. وحتى هذه الميزة تقتصر على أجهزة جالاكسي من سامسونج، ولا تزال تواجه مشكلات.

اقرأ أيضًا: واتساب تجلب واجهة برمجة تطبيقات الأعمال إلى السحابة