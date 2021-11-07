مراجعة جهاز Glow من أمازون

تقدم أمازون جهازًا جديدًا يسلي الأطفال عبر فكرة مميزة تجمع بين خدمات أمازون للأطفال وجهاز عرض ضوئي صغير.

ويبدو أن أمازون تحاول الانتقال إلى المستقبل مع هذا الجهاز الجديد الذي يجعل محادثات الفيديو مع الأطفال أمرًا ممتعًا ومختلفًا.

وقدمت أمازون هذا الجهاز بسعر 300 دولار تقريبًا، ولكن تستطيع الحصول عليه بتخفيض عبر الاشتراك وطلب دعوة للحصول على الجهاز.

ولازال الجهاز في المرحلة التجريبية لدى الشركة، لذلك لن تجده متاحًا بسهولة في متجر أمازون بل عليك طلب دعوة للحصول على الجهاز والتخفيض معًا، حيث تعتبر هذه الطريقة الوحيدة للحصول على الجهاز.

استخدام جهاز Glow من أمازون

يعمل هذا الجهاز كبديل لأجهزة محادثات الفيديو المعتادة والتي تطلب من الطفل أن يجلس أمامها لساعات طويلة لا يقوم بشيء.

ويتسبب ذلك في الملل للطفل وبالتالي تصبح المحادثة أمرًا صعبًا ومزعجًا، حيث يتحرك الطفل باستمرار أو يغلق المحادثة.

ويحل Glow هذه المشكلة، حيث يقدم مجموعة من الألعاب المتنوعة للأطفال التي يستطيع الطفل والطرف الآخر في المحادثة المشاركة فيها بسهولة.

ويقوم الجهاز بعرض اللعبة على قطعة قماش بيضاء تأتي مرفقة معه وتحتوي على مجموعة من المستشعرات حتى تعمل بشكل أفضل.

ويتم عرض اللعبة عبر عارض ضوئي رئيسي مسلط من قمة الجهاز على قطعة القماش ذات المستشعرات لالتقاط حركة الطفل في اللعبة.

وتجد أيضًا شاشة لمس في منتصف الجهاز بحجم 14 بوصة تقريبًا، وتعرض هذه الشاشة الطرف الآخر في المحادثة وواجهة الجهاز للطفل.

ويمتاز الجهاز بالتحكم الكبير في كل ما يحدث داخله، حيث تطبق أمازون معاييرها الصارمة حول الجهاز و مايستطيع الطفل رؤيته.

ولا يأتي الجهاز مع متصفح إنترنت أو متجر تطبيقات، حيث تعتبر الطريقة الوحيدة لتثبيت الألعاب هي عبر أشتراك أمازون للأطفال.

كما يحتوي الجهاز على مجموعة متنوعة من مقاطع المحتوى والكتب المرئية التي يستطيع الطفل تحميلها واستخدامها مع الجهاز.

ولا توفر واجهة الجهاز الكثير من الاختيارات للطفل بعكس مايحدث مع الطرف الآخر للمحادثة الذي يستطيع التحكم فيه بالكامل.

ويمكنك استخدام Glow لإجراء محادثة مع جهاز لوحي فقط، حيث لا يمكنك إجراء المحادثة مع جهاز Glow آخر، ويعمل التطبيق الخاص به مع أنظمة أندرويد وiOS.

ويأتي الجهاز مزودًا بسماعة خارجية بقوة 10 واط تقريبًا مع كاميرا أمامية بدقة 720 بيكسل وأربعة مايكروفونات لالتقاط الصوت.

مميزات جهاز Glow

واجهة سهلة الإستخدام وممتعة

عارض ضوئي يدعم اللمس وممتع للإستخدام

يبقي الأطفال مشغولين أثناء المحادثة

تحصل على ضمان مجاني لمدة عامين أو استبدال مجاني لمدة عام

اختيارات تحكم أبوية جيدة مع اختيارات للحفاظ على الخصوصية

عيوب Glow