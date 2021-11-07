شحن بيكسل 6 أبطأ بكثير مما تشير إليه جوجل

تحدثت شركة جوجل عند إصدار بيكسل 6 وبيكسل 6 برو عن قدرات الشحن السريع للأجهزة، وبحسب الشركة من المفترض أن يؤدي توصيل جهاز من سلسلة بيكسل 6 بشاحن سريع بقيمة 25 دولار – لم يتم تضمينه في العلبة – إلى الاستفادة الكاملة من سرعة الشحن السريع للهاتف، حيث يصل إلى 50 في المئة في 30 دقيقة، ولكن قد لا تكون هذه التصريحات واقعية.

واختبر موقع Android Authority سرعة الشحن السريع لهاتف بيسكل 6، وتشير النتائج التي توصل إليها إلى أن ورقة مواصفات جوجل مضللة. وبعد تجربة شاحن 30 واط مع بيكسل 6، وجد الموقع أن الهاتف لا يستخدم طاقة الشاحن بالكامل. وبدلاً من ذلك، يصل فقط إلى أقصى سرعة شحن تبلغ 22 واط فقط.

ويشير الموقع إلى أن الشاحن استغرق نحو 111 دقيقة لشحن بطارية بيكسل 6 برو بالكامل بسعة 5000 ميلي أمبير مع إيقاف تشغيل إعدادات الشحن التكيفي والبطارية التكيفية. ويستغرق الجهاز نحو 31 دقيقة للشحن بنسبة 50 في المئة، ومع ذلك، فإن ملء 50 في المئة الباقية يستغرق وقتًا أطول بكثير.

ويبدو أن سرعة شحن الهاتف تنخفض إلى 12 واط عند 75 في المئة، ومن ثم 2.5 واط عندما تقترب البطارية من الاكتمال. وتستغرق ساعة كاملة لملء آخر 15 في المئة. وفي حين أنه من الطبيعي أن تنخفض سرعات الشحن بمرور الوقت لمنع تلف البطارية وتجنب درجات الحرارة المرتفعة. ولكن الانخفاض إلى 2.5 واط لا يزال أمرًا غير معتاد.

بيكسل 6 أقل من سرعات الشحن المتوقعة 30 واط

قارن الموقع سرعات الشحن لشاحن سريع 30 واط بوحدة توصيل الطاقة 18 واط التي ضمنتها جوجل مع أجهزة بيكسل الأقدم. ووجد أن الشاحن بقوة 30 واط بالكاد يقدم أي تحسن من حيث السرعة، حيث يستغرق شحن بيكسل 6 برو بشاحن بقوة 18 واط 121 دقيقة – 10 دقائق أبطأ من الشاحن السريع 30 واط.

وبينما يدعم كل من بيكسل 6 وبيكسل 6 برو الشحن السريع، لا يبدو أن أيًا منهما يشحن بهذه السرعة. وتخنق الشركة سرعة الشحن بعد الوصول إلى 80 في المئة.

ولا تذكر الشركة صراحة أن معدل شحن هاتف بيكسل 6 يبلغ 30 واط. وتقول إن كلا الهاتفين يدعمان ما يصل إلى 50 في المئة من الشحن في 30 دقيقة مع شاحن 30 واط USB-C مع USB-PD 3.0 عبر أوراق المواصفات.

ويعد من غير المنطقي أن تروج الشركة للشاحن السريع إذا لم يتمكن بيكسل 6 من الاستفادة الكاملة منه. ناهيك عن أن جوجل تشجع المستخدمين على شراء الشاحن تحت ستار أنه يوفر معدلات شحن فائقة السرعة.

ومن المقرر أن تطلق الشركة أيضًا شاحنًا لاسلكيًا سريعًا Pixel Stand بسعر 79 دولار في وقت ما في المستقبل القريب.

وتم إدراج الشاحن اللاسلكي الفائق السرعة على أنه يوفر سرعات شحن تصل إلى 23 واط لهواتف بيكسل المتوافقة. وهذا أقرب إلى معدل شحن 22 واط لهواتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو.

ولا يزال من غير الواضح سبب تقديم جوجل توقعات أكثر واقعية للشاحن اللاسلكي القادم، وليس للشاحن السريع 30 واط.

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