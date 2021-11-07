جميع التحديثات الجديدة في سفاري مع Monterey

حصل متصفح سفاري على مجموعة من التحديثات الجديدة المختلفة مع أنظمة iOS 15 و Monterey، وذلك لتضيف المزيد من الإستخدامات إليه.

ويعتبر التغيير الأكبر في متصفح سفاري هو الواجهة الجديدة سواءً كانت في الهواتف أو الحواسيب، حيث أصبحت الواجهة تتغير بتغير لون الصفحة، كما تم تقسيم الصفحات في الشريط العلوي بشكل منفصل لتبدو أكثر جمالًا.

ولكن تغيير الواجهة ليس التحديث الوحيد على التطبيق، حيث حصل على مجموعة مختلفة من التحديثات نستعرضها معكم.

الصفحة الرئيسية في سفاري

لم يتغير تصميم الصفحة الرئيسية كثيرًا في متصفح سفاري، حيث لازلت تحتوي على مواقعك المفضلة ومن ثم المواقع التي زرتها.

ولكن التغيير الأكبر على الواجهة هو طريقة التحكم فيها، حيث تستطيع تغيير ترتيب المواقع في المفضلة عبر تحركيها في الشاشة.

كما تستطيع تغيير خلفية الصفحة الرئيسية وجعل هذه الخلفية تعمل مع جميع أجهزة آبل المسجلة بالحساب ذاته، وذلك لتوحيد التجربة.

ويمكنك تغيير خلفية الصفحة الرئيسية في متصفح سفاري عبر الضغط على علامة الأشرطة الثلاثة بالأسفل واختيار الصورة.

استخدام مجموعات الصفحات

تعتبر مجموعات الصفحات أحد أكبر التحديثات الجديدة في سفاري، حيث أصبحت قادرًا على جمع الصفحات معًا وتركها دون العبث فيها.

وتستطيع الضغط على اختيار الصفحات بجوار شريط العنوان حتى تتمكن من الوصول إلى الصفحات المفتوحة أو المجموعات القديمة.

ويمكنك إنشاء المجموعة مباشرةً من الصفحات المفتوحة بالفعل، أو إنشاء مجموعة جديدة فارغة من الصفحات وملئها لاحقًا.

كما تمت إضافة المجموعات في الشريط الجانبي للمتصفح، لذلك عندما تقوم بفتحه فإنك ترى المجموعات التي تمتلكها والصفحات التي تمت مشاركتها معك.

الإضافة إلى الملاحظات السريعة

يمكنك الآن أن تقوم بنسخ المحتوى وإضافته مباشرةً إلى الملاحظات السريعة أو إضافة الصفحة بالكامل إلى الملاحظات السريعة.

وتستطيع الضغط على زر مشاركة الصفحة حتى ترسلها إلى الملاحظات السريعة أو اختيار الملاحظات السريعة من شريط العنوان.

كما تستطيع تحديد النص الذي ترغب في نسخه ومن ثم الضغط عليه بزر الفأرة الأيمن حتى تتمكن من إرساله للملاحظات السريعة مباشرةً.

وتعتبر هذه أهم التغييرات التي تمت في متصفح سفاري مع أنظمة iOS 15و Monterey.

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