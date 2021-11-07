استخدام ملحقات MagSafe مع هواتف بيكسل 6

بينما تعتبر تقنية MagSafe حصرية لأجهزة آيفون وآبل فقط، إلا أن شركة Moment قامت بتطوير غلاف يسمح لك بإستخدام التقنية مع هواتف بيكسل 6.

وتستخدم شركة Moment أكثر من مغناطيس معًا لتقدم بديلًا لتقنية MagSafe أو نسختها من هذه التقنية.

وهي تستخدم هذه التقنية الخاصة بها في أغلبة وملحقات MagSafe التي يتم بيعها لأجهزة آيفون المتنوعة حتى إن لم تدعمها.

لذلك تستطيع عبر ملحقات Moment أن تستخدم تقنية MagSafe مع مختلف أجهزة آيفون، ولكن بالطبع بدون التوافق الخاص بآبل.

وتمتاز ملحقات MagSafe من آبل بتوافق كبير مع الأجهزة الخاصة بها، وهذا يعني دمج الملحقات مع النظام وجعله يتعرف عليها.

ولكن لا يحدث هذا مع ملحقات MagSafe والأجهزة التي لا تدعم MagSafe رسميًا، حيث لن يتعرف النظام عليها.

ويستطيع النظام أستخدامها مثل أي ملحق معتاد بدون هذه التقنية، لذلك إن كنت تستخدم شاحن MagSafe، فإن النظام يستخدمه كأنه شاحن لاسلكي معتاد وليس شاحن MagSafe.

استخدام ملحقات MagSafe مع بيكسل 6

يسمح لك غلاف الحماية من Moment بإستخدام ملحقات MagSafe مباشرةً مع أجهزة بيكسل 6، ولكن يجب أن تكون هذه الملحقات من تطوير Moment.

وهذا لأن Moment تستخدم تقنية خاصة بها تدعى M Force وهي عبارة عن مجموعة من 36 مغناطيس خاص وقوي.

لذلك تستطيع توصيل الملحقات التي تستخدم تقنية M Force مع أغلفة Pixel 6 من شركة Moment للإستفادة منها مع هاتفك.

وتقدم الشركة مجموعة ملحقات متنوعة ومختلفة خاصة بالتصوير والتقاط الصور المتنوعة، وتضم هذه الملحقات عدسات ومثبتات للهاتف.

ويأتي الغلاف الذي يدعم تقنية MagSafe في تصميم واحد باللون الأسود الذي يجمع بين البلاستيك وألياف الكاربون الصغيرة للغاية.

ويستطيع هذا الغلاف حماية هاتفك عند السقوط من إرتفاع مترين مباشرةً، وهو يحمي جميع زوايا وجوانب الهاتف.

كما يدعم هذا الغلاف تقنيات الشحن اللاسلكي التي تعتمد على معيار MagSafe أو Qi Charging، لذلك تستطيع شحن هاتفك لاسلكيًا عبر هذا الغلاف.

ويمكنك الحصول على الأغلفة الجديدة مباشرةً من موقع Moment بسعر 50$ دولار للغلاف سواءً كان بيكسل 6 أو برو.

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