إيلون ماسك يريد دفع المزيد من الضرائب

نشر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وأغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، تغريدة عبر منصة تويتر تسأل متابعيه عبر استطلاع عما إذا كان يجب عليه بيع 10 في المئة من أسهمه في شركة صناعة السيارات لدفع المزيد من الضرائب كما يزعم.

وكتب في تغريدة: لقد تم تحقيق الكثير مؤخرًا من المكاسب غير المحققة باعتبارها وسيلة لتجنب الضرائب. نتيجة لذلك أقترح بيع 10 في المئة من أسهمي في شركة تيسلا.

وقال في تغريدة لاحقة إنه يلتزم بنتائج الاستطلاع أيًا كانت الطريقة التي تسير بها الأمور. وكانت الردود بـ “نعم” متقدمة بنسبة 57 في المئة من أكثر من 3.1 ملايين صوت.

وأضاف: أنا لا أتقاضى راتباً نقدياً أو مكافأة من أي مكان. لدي أسهم فقط. نتيجة لذلك فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لدفع الضرائب شخصيًا هي بيع الأسهم.

وكان ماسك منتقدًا صريحًا لاقتراح فرض ضرائب على المكاسب غير المحققة على الأصول المتداولة علنًا لبعض الأمريكيين الأكثر ثراءً.

وبموجب اقتراح السيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، إذا زادت قيمة الأصول، حتى لو لم يقم الشخص ببيع الأصول، فإنه يتعين على الشخص دفع ضرائب على المكاسب غير المحققة.

إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه عبر تويتر

يؤدي ذلك إلى إنهاء الثغرة الضريبية التي تسمح لأصحاب المليارات بتأجيل ضرائب أرباح رأس المال إلى أجل غير مسمى، مع استمرار قدرتهم على الاقتراض مقابل تلك الثروة.

ورد وايدن على فكرة ماسك، حيث غرد: سواء دفع أو لم يدفع أغنى رجل في العالم أي ضرائب، يجب ألا يعتمد على نتائج استطلاع عبر تويتر، فقد حان الوقت لضريبة دخل المليارديرات.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ماسك فكرة بيع بعض أسهمه في تيسلا. وأخبر ماسك الصحفية كارا سويشر في مؤتمر Code في شهر سبتمبر أنه يعتزم بيع جزء كبير من خيارات أسهمه في تيسلا قبل انتهاء صلاحيتها.

وقال: لدي مجموعة من خيارات الأسهم التي تنتهي صلاحيتها في أوائل العام المقبل. نتيجة لذلك فإن هذه مجموعة ضخمة من الخيارات التي نبيعها في الربع الرابع.

وسألت سويشر ماسك عما إذا كان مندهشًا من مقدار ارتفاع أسهم تيسلا. وقال: لقد سجلت رقمًا قياسيًا وقلت أعتقد أن سعر سهم تيسلا مرتفع للغاية في رأيي.

وأشار جيسي إيزنجر، الصحفي في ProPublica، عبر تويتر إلى أن تغريدة ماسك يبدو أنها تؤكد تقارير الموقع الإخباري عن كيف يتجنب الأثرياء ضريبة الدخل.

وأوضح التقرير الذي يستند إلى معلومات من مصلحة الضرائب كيف أن المليارديرات مثل جيف بيزوس وإيلون موسك ووارن بافيت يدفعون القليل من ضريبة الدخل مقارنة بثروتهم الهائلة.

وكتب إيزنجر: شكرًا لتأكيد قصتنا بشأن كيفية تجنب الأثرياء ضريبة الدخل. وأشار إلى أن ماسك كان قد وصف القصة سابقًا بأنها مضللة.

فيسبوك تحققت من صفحة معجب على أنها إيلون ماسك