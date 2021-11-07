ألعاب يمكنك الاستمرار في لعبها للأبد

يستمر بعض اللاعبين وبشكل لا إرادي في لعب ألعابهم القديمة المفضلة حتى في ظل وجود إصدارات حديثة. وقد يستمر اللاعبين في الاعتماد على هذه الألعاب حتى لو كانت أجهزتهم قادرة على تشغيل الألعاب الحديثة.

وتعرف هذه الألعاب بأنها تقدم محتوى قابل لإعادة اللعب، وذلك على عكس الألعاب التي تعتمد على الإنترنت، أو الألعاب التي تأتي مع تجربة لعب محدودة من حيث المدة أو المحتوى.

وإلى جانب ذلك فإن هذه العادة تنتشر أكثر بين لاعبي منصة الحاسب الشخصي. وذلك نظرًا لأن الألعاب الخاصة بهذه المنصة تقبل إضافة تعديلات، وهي التي تعرف باسم Mods، والتي تزيد من جودة تجربة اللعب ومن الأنشطة التي يمكن إنجازها ضمن نفس اللعبة.

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ولذلك، نتعرف في هذا المقال على أفضل الإصدارات التي يمكن للاعب أن يستمر في لعبها بشكل مستمر حتى يمل منها، والتي تسمح بإضافة تعديلات وتحسينات مستمرة.

ألعاب قابلة لإعادة اللعب

1– لعبة Minecraft

تأتي لعبة Minecraft في مقدمة الإصدارات التي يمكن للاعب أن يستمر في لعبها للأبد دون ملل. وذلك نظرًا لأنها تسمح له ببناء عوالم مختلفة إلى جانب الاستكشاف من ناحية، ومحاولة النجاة ضمن تجربة اللعب من الناحية الأخرى.

كما أنها تسمح بأنواع مختلفة من اللاعب الجماعي. إلى جانب وجود قصة ذات أبعاد مؤثرة. ولذلك فإن لعبة Minecraft ما زالت حية وما زالت قابلة للعب بشكل مستمر.

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2– لعبة Sid Meier’s Civilization VI

تعرف لعبة Civilization VI، وكذلك باقي إصدارات السلسلة، بأنها قابلة للعب بشكل مستمر. وذلك نظرًا لأنها تقدم تجربة لعب استراتيجية متجددة ومستمرة. وتعتمد التجربة على استكشاف وتعمير الحضارات المختلفة، إلى جانب النواحي الاستراتيجية لها.

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3– ألعاب The Sims

تعرف سلسلة The Sims، وتحديدًا الإصدار الرابع منها، بأنها قابلة لإعادة اللعب والاستكشاف بشكل مستمر. كما أنها تقدم نواحي مختلفة ضمن تجربة اللعب والتي تميل للاجتماعية والتفاعل أكثر من أي شيء آخر.

4– لعبة CS: GO

لا يمكن لأي لاعب أن ينكر أهمية لعبة Counter-Strike: Global Offensive، وهي التي تعتمد على اللعب عبر الإنترنت، وحتى وقتنا الحالي ما زالت هذه اللعبة تحقق نجاحًا وانتشارًا كبيرين، إلى جانب جذب آلاف اللاعبين الجدد شهريًا.

ويتم تطوير اللعبة من طرف شركة Valve المالكة لمتجر Steam، وهي الإصدار النهائي من ألعاب Counter Strike المختلفة والتي تم اشتقاقها من ألعاب Half-Life.

5– ألعاب GTA

قدمت سلسلة ألعاب GTA مزيجًا ممتازًا بين القصة وتجربة اللعب، وبالحديث عن الإصدار الخامس من اللعبة، GTA V، فإنه ما زال واحدًا من أشهر الإصدارات بالرغم من عمره يتجاوز الثمان سنوات. ويمكن للاعب أن يعتمد على تلك السلسلة لقضاء وقت فراغه في عالمها المفتوح، أو إعادة لعب القصة والمهمات، أو حتى اللعب عبر الإنترنت في GTA Online.

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