محرك بحث DuckDuckGo ينتشر بقوة بين المستخدمين

يعتمد ملايين المستخدمين حول العالم على محرك بحث جوجل في البحث على الإنترنت. وهو أمر اعتاد عليه الجميع وذلك نظرًا لانتشار خدمات جوجل بقوة على جميع المنصات. إلا أن هناك العديد من محركات البحث الأخرى، ومنها DuckDuckGo.

ولكن يتميز محرك بحث DuckDuckGo بعنايته الشديدة بخصوصية المستخدم عبر الإنترنت. وهذا هو الهدف الرئيسي وراء تأسيس وتطوير هذا المحرك. ويعتمد عليه فريق التطوير في الترويج لمحرك البحث الخاص بهم.

وقد ازداد اهتمام المستخدمين بمحرك بحث DuckDuckGo في السنوات الأخيرة بالتزامن مع زيادة اهتمام المستخدمين بالخصوصية والأمن الرقمي عبر الإنترنت.

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وكما نعلم فإن شركة مثل جوجل تعتمد بشكل رئيسي على الإعلانات، حيث إنها تقوم بعرض الإعلانات ضمن محرك البحث الخاص بها من ناحية، وتشغّل شبكتها الإعلانية من ناحية أخرى والتي تعرض للمستخدم إعلانات ضمن المواقع وضمن فيديوهات يوتيوب.

ولكي تنجح يوتيوب في استهداف المستخدمين بالإعلانات المناسبة فإنها تقوم بجمع البيانات الخاصة بهم ومراقبة استخدامهم لخدماتها من ناحية، والخدمات المختلفة عبر الإنترنت من ناحية أخرى.

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محرك بحث DuckDuckGo ينتشر بقوة

أما عن محرك بحث DuckDuckGo فإنه لا يقوم بذلك، حيث إنه لا يقوم بتتبع المستخدمين عبر الإنترنت عند البحث بالاعتماد عليه، وعلى الرغم من ذلك فإنه يقوم بعرض الإعلانات، لكنه يقوم بعرض إعلانات داخل محرك البحث فقط بالاعتماد على عبارة البحث نفسها.

وقد تمكن محرك بحث DuckDuckGo بين النصف الثاني من 2020 والنصف الثاني من 2021 – أي خلال عام كامل – في جذب أكثر من 50 مليون عملية تحميل لتطبيق المتصفح الخاص به، وهو التطبيق الذي يستبدل متصفح كروم وغيره على الهواتف الذكية.

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كما تمكن المحرك من زيادة كم الترافيك الخاص به، أي عدد الزيارات، بنسبة وصلت إلى 55%، إلى جانب أنه احتل المركز الثاني بين محركات البحث في أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وهولندا، وغيرها.

كما أن المحرك قد أضاف عددًا من المميزات والخواص لحماية الأمان والخصوصية، مثل حماية البريد الإلكتروني. إلى جانب التخطيط لإطلاق تطبيق للحاسب الشخصي كذلك.

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وعلى الرغم من أن مصادر ربح المحرك قليلة إلى حد كبير، إلا أنه قد نجح في تحقيق الأرباح، وذلك حيث إنه يربح ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي سنويًا. كما أن الشركة قد أعلنت أنها أصبحت صديقة للبيئة من خلال الوصول لانبعاثات كربون سلبية من منشآتها.

وتبرعت المنصة بما وصل إلى مليون دولار أمريكي كذلك لدعم المنشآت التي تحافظ على خصوصية وأمان المستخدمين.

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