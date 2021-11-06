مجموعة من أفضل الألعاب الحصرية على متجر Epic Games

يعتمد ملايين اللاعبين حول العالم على منصة الحاسب الشخصي، وهي التي تضم أكثر من مصدر لتحميل الألعاب، ولعل من أبرزها متاجر Epic Games و Steam. وقد أتى متجر Epic Games Store بعد سنوات طويلة من سيطرة Steam على السوق.

ونظرًا لاستمرار المنافسة بين المتجرين فإن كلاهما يحاول تقديم أفضل العروض وأفضل الألعاب لجذب أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمنصة. وشكل عام فإن منصة الحاسب الشخصي مستمرة في النمو والانتشار. وذلك نظرًا لأن تلك المنصة تسمح للاعب بالوصول للألعاب باحترافية، وفي نفس الوقت استخدام الحاسب في كافة المهام الأخرى.

وتوفر كافة متاجر الألعاب عددًا من الألعاب الحصرية، وهي التي لا تتواجد على أي منصة أخرى، أو حتى يحصل اللاعب على مميزات إضافية عند الحصول عليها من ذلك المتجر.

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الألعاب الحصرية على متجر Epic Games

نتحدث اليوم عن الألعاب الحصرية الخاصة بمتجر Epic Games Store، والتي تختلف عن بعضها البعض من حيث التصنيف، والشهرة، وطريقة اللعب. وإلى جانب ذلك فإن بعض الألعاب التي تتوفر بشكل حصري على المتجر تكون إما مدفوعة، أو تتيحها الشركة مجانًا من فترة لأخرى.

1– لعبة Chivalry 2

تأتي هذه اللعبة تحت تصنيف ألعاب القتال. وهي تقدم تجربة قتالية تعتمد على المبارزة بالسيوف من منظور الشخص الأول. وكما ظهر من اسمها فإنها تمثل الإصدار الثاني ضمن هذه السلسلة.

وقد حصلت اللعبة على تحسينات عديدة في الإصدار الثاني، وهي تحديثات قد شملت تحسن أسلوب القتال كذلك. ويمكنك الوصول إليها من هذا الرابط.

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2– لعبة Oddworld: Soulstorm

تعد لعبة Oddworld: Soulstorm واحدة من أفضل حصريات المتجر. وهي تأتي كلعبة ألغاز ومنصات. كما أنها تأتي كإصدار معاد تطوره من لعبة Oddworld الأصلية. وتقدم هذه اللعبة أنظمة لعب مميزة فيما يخص تطوير الأسلحة والمتعلقات الخاصة باللاعب ضمن تجربة اللعب. حملها من هنا.

3– ألعاب Tony Hawk على Epic Games

تتوفر مجموعة كبيرة من ألعاب Tony Hawk للتزلج على متجر Epic Games، والإصدار المجمع Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 يعد واحدًا من أبرز حصريات المنصة. ويقدم هذا الإصدار النسخ المعاد تطويرها من أبرز إصدارات اللعبة. متاحة من هنا.

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4– لعبة Watch Dogs: Legion

يتوفر الإصدار الأحدث من سلسلة ألعاب Watch Dogs حاليًا بشكل حصري على منصة Epic Games، وهو أمر مثير للاهتمام، نظرًا لأنها واحدة من أبرز سلاسل الألعاب لدى شركة يوبي سوفت الرائدة.

وتقدم اللعبة تجربة لعب مميزة من نوع الأكشن والمغامرة، ويتمتع اللاعب بعدد كبير من المميزات والخواص ضمن عالم المخترقين، إلى جانب الذكاء الكبير الذي تتمتع به شخصيات NPC غير القابلة للعب داخل اللعبة. ويمكنك الوصول إليها من هنا.

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