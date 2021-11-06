ما هي أجهزة الحاسب الشخصي المحمول 2 في 1

تعرف أجهزة الحاسب الشخصي المحمولة بأنها سهلة الفهم، وبأن أشكالها وأنواعها بسيطة. إلا أن البعض منا قد يواجه مشكلة في فهم طريقة عمل أجهزة الحاسب الشخصي المحمول 2 في 1، والفروقات بينها وبين أجهزة الحاسب الشخصي العادية.

وقد تطورت أجهزة الحاسب الشخصي المحمولة بشكل واضح في السنوات الأخيرة، حيث تحولت من أجهزة ضخمة الوزن وشديدة السمك، إلى أجهزة خفيفة ونحيفة إلى أقصى حد، ومع هذا التطور قد تم تحسين المواصفات والأداء كذلك.

وقد مرت الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بنفس رحلة التطور، إلى أن أتت فكرة دمج الحواسيب اللوحية مع الحواسيب المحمولة التقليدية، وهنا بدأت أجهزة الحاسب الشخصي المحمولة 2 في 1 في الظهور. وهي التي تضم كلًا من الحاسب الشخصي والحاسب اللوحي في نفس الوقت.

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أي أن هذه الأجهزة تضم كلًا من جهاز الحاسب المحمول التقليدي، وجهاز الحاسب اللوحي في نفس الوقت. كما تختلف أشكال هذه الأجهزة فيما بينها. وذلك حيث إن بعضها يسمح للمستخدم بفصل الشاشة بالكامل لتصبح حاسب لوحي محمول، والبعض الآخر يسمح بتدوير الشاشة.

ويسمح النوع الأول بالفصل الكامل عن لوحة المفاتيح، في حين أن النوع الثاني يسمح بتدوير الشاشة لتكون لوحة المفاتيح في الخلف، والشاشة في الأمام، وذلك في وضح محمول.

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أجهزة الحاسب الشخصي المحمولة 2 في 1

كما نعلم، الجزء الذي يضم لوحة المفاتيح أيضًا يضم عددًا كبيرًا من المكونات، بما في ذلك البطاقة الرسومية الخارجية، ومنافذ التوصيل، وكذلك البطارية.

ولذلك فإن توفير جهاز الحاسب الشخصي المحمول مع خاصية فصل الشاشة بشكل كامل يضع حملًا إضافيًا على الشركة المصنعة. حيث إنها بذلك تحتاج إلى إضافة تلك المكونات في الجزء الذي يضم الشاشة. وذلك بقدر الإمكان.

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وتختلف تلك الأجهزة بشكل كبير عن أجهزة الحاسب المحمول التقليدية، وذلك حيث إنها تعمل باستخدام نظام ويندوز بشكل رئيسي. وذلك يجعل الوصول للتطبيقات والألعاب المتوافقة أمرًا بالغ الصعوبة.

وهذا يعني أن امتلاك أجهزة الحاسب الشخصي المحمول يحصر المستخدم مع نظام تشغيل ويندوز. وعلى العكس فإن شراء جهاز حاسب لوحي تقليدي يجعل المستخدم حرًا في استخدام النظام الذي يناسبه. سواء كان أندرويد أو iOS.

وقد اختلفت الأمور إلى حد كبير بعدما أصبحت الحواسيب اللوحية قابلة لتركيب لوحات مفاتيح احترافية، وتوصيل إكسسوارات وإضافات مختلفة مثل الفأرة.

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وبالتالي فإن الحاسب الشخصي المحمول ليست مناسبة للجميع. كما أنها مناسبة فقط لمن يريد حاسب محمول بنظام ويندوز. ويريد في نفس الوقت أن يمتلك وصولًا إلى حاسب محمول في بعض الأوقات.