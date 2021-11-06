كيفية إنشاء وإضافة توقيعك للمستندات عبر أندرويد

تدعم بعض هواتف أندرويد إستخدام قلم اللمس عبر شاشتها من أجل الكتابة والرسم وتسجيل الملاحظات في الهاتف دون الحاجة لكتابتها.

كما يمكنك استخدام القلم أيضًا للتوقيع على المستندات، وجعل توقيعك يبدو أقرب للتوقيع اليدوي الذي تستخدمه في الأوراق المطبوعة.

ولكن بعكس هواتف آيفون وأجهزة آيباد، فإن نظام أندرويد لا يمتلك تطبيقًا مبنيًا بداخلها لتوقيع المستندات، وبدلًا من ذلك تحتاج لتحميل تطبيق منفصل.

توقيع المستندات عبر هواتف أندرويد

يمكنك استخدام تطبيق Adobe Acrobat Reader المجاني والمتوفر في متجر جوجل بلاي لتوقيع المستندات.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل التطبيق في البداية وتثبيته وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في التطبيق حتى تتمكن من استخدامه.

وقد تظهر لك مجموعة من النوافذ التي تخبرك بالخطوات التي يجب عليك القيام بها حتى تستخدم التطبيق بشكل جيد.

وبعد ذلك قم بالضغط على علامة الملفات الموجودة في القائمة الرئيسية للمستندات، ويمكنك الوصول إلى جميع الملفات المخزنة في هاتفك أو عبر خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايف أو حتى مستندات PDF الموجودة في البريد الإلكتروني.

ولكن يجب عليك ربط هذه الخدمات مع تطبيق Adobe Acrobat أولًا قبل التمكن من الوصول للمستندات الموجود بها.

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وبعد أن تقوم بتحديد المستند الذي ترغب في التوقيع عليه قم بفتحه وبعد ذلك اضغط على زر التعديل أسفل الشاشة.

وتظهر لك مجموعة من الاختيارات لتعديل هذا المستند، ويتطلب بعض هذه الإختيارات الاشتراك المدفوع في التطبيق.

ولكن تستطيع ملئ المستند والتوقيع عليه مجانًا عبر خاصية Fill And Sign المتاحة أمامك في القائمة.

لذلك قم باختيار هذه الخاصية ومن ثم اختر علامة التوقيع في الجزء السفلي من الشاشة ناحية اليمين.

ويمكنك إنشاء التوقيع الخاص بك أو التوقيع بإستخدام الحروف الأولي من أسمك إن كنت تفضل ذلك.

وإذا قمت باختيار إنشاء توقيع، فإن مربعًا يظهر أمامك يطلب منك إدخال التوقيع الخاص بك.

وتستطيع إدخال التوقيع عبر رسمه مباشرةً على الشاشة بإستخدام القلم أو إصبعك أو عبر تصوير توقيع في ورقة خارجية عبر الكاميرا الخلفية أو إستيراد التوقيع من صورة مخزنة في هاتفك.

وبعد أن تنتهي قم بالضغط على الانتهاء من توقيع المستند، ويظهر بعد ذلك التوقيع الذي أنشأته اليوم ضمن التوقيعات التي يمكنك استخدامها بسهولة ومباشرةً دون إنشاء توقيع جديد في المرة القادمة.

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