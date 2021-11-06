توقيع المستندات إلكترونيًا عبر آيفون مباشرةً

أصبح توقيع المستندات إلكترونيًا جزءًا هامًا من الحياة اليومية للكثير من المستخدمين، حيث يحتاج الجميع لها بشكل ما، ويمكنك توقيع المستندات إلكترونيًا عبر هواتف آيفون دون الحاجة لتثبيت أي تطبيق خارجي.

وذلك عبر استخدام تطبيق المعاينة المدمج داخل هواتف آيفون وفي نظام iOS 15 تحديدًا.

وبفضل تحديث iOS 15 أصبح المستخدمين قادرين على تعديل ملفات PDF والمستندات مباشرةً عبر الهاتف.

وبدون تحميل أي تطبيقات خارجية خاصة بتعديل الملفات وإدارة المستندات، ولكن بالطبع تظل قدرات تعديل التطبيق المدمج في iOS 15 أقل من التطبيقات الخارجية الأخرى.

توقيع المستندات إلكترونيًا عبر آيفون

توجه تطبيق مكتشف الملفات الخاص بايفون أو ملف PDF عبر أي تطبيق ترغب فيه.

ومن ثم قم بفتح الملف مباشرةً عبر الهاتف بدون استخدام أي تطبيقات خارجية.

وبعد ذلك اضغط على اختيار تعديل المستندات الموجود أعلى ملف PDF وفي أعلى الشاشة أمامك.

ومن ثم اضغط على زر الإضافة الموجود أسفل التطبيق واختر إضافة التوقيع الخاص بك.

وتظهر لك مجموعة من الاختيارات حتى تتمكن من تسمية توقعيك وتصنيفه لتتمكن من الوصول إليه مباشرةً.

وإذا كنت تستخدم حواسيب ماك لتوقيع المستندات الخاصة بك، فإنك تجد التوقيع الخاص بها الذي تستخدمه عبر ماك موجودًا أمامك.

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وبعد أن تختار نوع التوقيع أو آسم التوقيع الخاص بك الذي ترغب بإستخدامه، فإنك تحتاج إلى رسم التوقيع الخاص بك في الشاشة مباشرةً.

ويجب أن تقوم برسم التوقيع الخاص بك فوق الخط الظاهر أمامك في الشاشة، وبعد ذلك اضغط تم.

وتجد بعد ذلك التوقيع الخاص بك ظهر فوق المستند الخاص بك، ويمكنك تحريك التوقيع ونقله إلى أي مكان.

وتجد التوقيعات التي قمت بحفظها سابقًا في قائمة التوقيعات عندما تحاول إضافة أي توقيع في أي ملف PDf لاحقًا.

ويمكنك استخدام هذا التوقيع أيضًا مع حواسيب ماك إن كنت تمتلك أحد هذه الحواسيب وتستخدم حساب آبل ذاته بين الجهازين معًا.

وتعمل هذه الطريقة مع أي هاتف آيفون دون تحدي لإصدار بعينه، ولكن يجب أن يكون النظام iOS 15 حتى تتمكن من استخدامه.

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