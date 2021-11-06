تعرف على غلاف Brydge’s المزود بلوحة مفاتيح لأجهزة آيباد

أعلنت شركة Brydge عن غلاف مزود بلوحة مفاتيح جديد لأجهزة آيباد ذات 11 بوصة، ويناسب هذا الغلاف جميع أجيال آيباد.

لذلك تستطيع استخدامه مع أجهزة آيباد برو ذات 11 بوصة سواءً كان إصدار 2018 أو 2020 الجديد أو حتى M1 الأحدث.

ولا يعتبر هذا الغلاف الأول من نوعه أو حتى من الشركة، فقد قدمت في بداية العام غلافًا موجهًا للآيباد 12.9 بوصة.

ويستطيع هذا الغلاف تحويل جهاز آيباد إلى حاسوب محمول متنقل بالكامل، وذلك بفضل تقنية الالتصاق المغناطيسي الجديدة.

التقنيات المستخدمة في غلاف آيباد الجديد

قامت الشركة بتطوير مجموعة من التقنيات الجديدة التي تساعد الغلاف على العمل بشكل أفضل والإتصال بالجهاز.

واستخدمت الشركة تقنية جديدة لتتمكن من الصاق الغلاف بجهاز آيباد، حيث اعتمدت على لوحة مغناطيسية بالكامل في ظهر الغلاف.

وتساعد هذه اللوحة الغلاف على الامساك بالجهاز بكفاءة وسرعة، كما تساعدك على خلع الجهاز من الغلاف بشكل سريع.

وذلك بدلًا من طرق امساك الجهاز المعتادة التي كانت تحتاج لإزالة جزء من الغلاف قبل أن تتمكن من إزالة الحاسوب.

كما استخدمت البلوتوث لتوصيل لوحة المفاتيح والغلاف مع جهاز آيباد بدلًا من نقاط التوصيل السريعة الخاصة بآيباد.

وتعمل تقنية البلوتوث هذه على جعل الإتصال سريعًا ولا يتعطل أو يتأخر في نقل البيانات بين الغلاف وآيباد.

وتعتمد التقنية الجديدة على ترك لوحة المفاتيح متصلة بالبلوتوث مع الجهاز بشكل مستمر طوال الوقت حتى إن لم تكن مستخدمة.

وذلك دون استهلاك الكثير من طاقة الجهاز أو الغلاف، حيث تقول الشركة بأنك لن تحتاج لشحنه إلا مرة كل عدة أشهر.

وتأتي لوحة المفاتيح بتصميم يشبه لوحات المفاتيح في حواسيب ماك بوك برو 2015، وذلك مع لوحة لمس مخصصة وكبيرة.

وتدعم لوحة اللمس الخاصة بها اللمس بعدة أتباع بالإضافة إلى حركات الأصابع المميزة أو كما تعرف بإسم Gestures.

كما أن تصميم الأزرار في لوحة المفاتيح يجعلك تشعر بلمس الزر ومسافة السفر الخاصة به قبل أن يسجل الأمر في الشاشة.

ويجعل ذلك استخدام لوحة المفاتيح أمرًا ممتعًا لا ويمثل فارقًا كبيرًا عن حواسيب ماك بوك آير المحمولة، وهذا هو هدف الشركة.

ولكن لا يعتبر الغلاف مخصصًا لحماية الجهاز بشكل رئيسي، لذلك لا تنصح الشركة بإزالة الحاسوب من الغلاف كثيرًا.

ويمكنك الحصول على غلاف لوحة المفاتيح من Byrdge بسعر 200 دولار تقريبًا عبر موقع الشركة الرسمي أو متجرها في أمازون.

اقرأ ايضًا: التحكم في خاصية تتبع الموقع في آيفون