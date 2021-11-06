إنشاء وبيع المنتجات الأعمال الفنية باستخدام NFT

بعد النجاح الكبير الذي حققته تقنية NFT بدأ المستخدمين في التساؤل عن كيفية إنشاء وبيع المنتجات بالاعتماد على هذه التقنية ومن ثم بيعها، وفي أغلب الأحيان تكون هذه المنتجات أعمالًا فنية.

وقد ظهر الاهتمام بهذه التقنية بعدما تمكن البعض من تحقيق أرباحًا ضخمة من بيع المنتجات والأعمال الفنية بالاعتماد عليها. حيث إن بعض منتجات NFT قد بيعت بمبالغ وصلت إلى ملايين الدولارات، مثل صورة Beeple’s Crossroad والتي بيعت بمبلغ 6.6 ملايين دولار أمريكي.

إلا أن تلك الأعمال والتي تم بيعها بهذه المبالغ الطائلة هي استثنائية إلى حد كبير، وليست الحالة العامة. لكننا نوضح في هذا المقال بشكل عام الخطوات الصحيحة لإنشاء عمل فني وبيعه عبر تقنية NFT.

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وتبدأ العملية عادةً بشراء بعض العملات الرقمية، وذلك نظرًا لأن المستخدم يضطر للدفع لإحدى المنصات لكي تحول أعماله إلى NFT. ويمكن أن يتم الاعتماد على عملة إيثر في هذه العملية، أو عملات أخرى حسب المنصة.

وبطبيعة الحال، لكي تتمكن من شراء أي عملات رقمية فإن الخطوة الأساسية لفعل ذلك هو إنشاء محفظة رقمية عبر الإنترنت، وهناك العديد من الخيارات مثل MetaMask.

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إنشاء وبيع الأعمال الفنية عبر NFT

كما سلف الذكر، أولى الخطوات هي إنشاء المحفظة الإلكترونية، وتقدم المنصات المتخصصة إمكانيات عديدة للقيام بهذه المهمة. وبعد ذلك سيكون عليك أن تضيف المال إلى محفظتك الرقمية، وتقدم المحافظ الرقمية حاليًا إمكانية شراء العملات الرقمية فقط بالاعتماد على البطاقة الائتمانية، باي بال أو حتى الدفع عبر آبل أو جوجل.

والآن وبعد إنشاء المحفظة الرقمية وشحنها ببعض المال. يجب عليك أن تبدأ في التسجيل في منصة من منصات NFT. وهناك العديد من المنصات العاملة في هذا المجال، بما في ذلك Rarible.com.

وعند التسجيل في أي منصة فإن خطوتك التالية هي ربط حسابك الذي سجلته الآن بمحفظتك التي حصلت عليها منذ قليل، وبعد ذلك سيكون عليك رفع عملك الفني، أو منتج الفني، وبالتالي يتم تحويله فعليًا إلى NFT.

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وبمجرد رفع عملك الفني فإنك بذلك قد حفظت حدوده، ويمكنك من خلال منصة Rearible المعتمد عليها في هذا المقال. أو أي منصة أخرى، أن تعرض منتج للبيع مباشرةً بسعر ثابت، أو تعرضه ضمن مزاد.

لكن التجارب السابقة قد أوضحت أن التكاليف قد تكون أعلى من المتوقع. وذلك حيث إن إضافة العمل نفسه قد تكلفك 5.91 دولارًا أمريكيًا فقط، لكن تكاليف تحويله إلى NFT قد تصل إلى 42.99 دولارًا أمريكيًا.

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