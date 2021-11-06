إنشاء قرص تثبيت ماك Monterey

أطلقت آبل نظام ماك Monterey مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتوجد أكثر من طريقة من أجل تثبيت النظام.

ولكن تعتبر أفضل طريقة لتثبيت نظام monterey أو أي تحديث كبير لأجهزة ماك هي عبر استخدام قرص USB للتثبيت.

وتختلف عملية تجهيز قرص تثبيت USB لأنظمة ماك كثيرًا عن أنظمة ويندوز، وذلك لأنك تحتاج لجهاز ماك لتتمكن من تجهيز القرص.

خطوات تجهيز قرص USB من أجل تثبيت Monterey

توجد أكثر من طريقة تجعلك قادرًا على تجهيز قرص التثبيت ووضع نسخة النظام عليه، ولكن تحتاج إلى جهاز ماك يمكن ترقيته إلى Monterey.

ويجب أن تستخدم قرص USB ذو مساحة 16 جيجابايت على الأقل، كما يجب أن يكون بنفس منفذ الاتصال الخاص بجهازك.

لذلك إن كان جهازك يمتلك منافذ اتصال USB C أو USB A، فإنك يجب أن تستخدم قرص USB يدعمها.

وبعد ذلك تحتاج لتحميل مثبت نظام Monterey عبر رابطه في متجر تطبيقات آب ستور مباشرةً دون أي تحميل خارجي.

ولا تحاول تغير اسم ملف التثبيت أو حتى أن تقوم بفتحه وتشغيله، ومن ثم توجه إلى أدوات إدارة الأقراص في النظام.

وبعد ذلك قم بإستخدام أدوات الأقراص لحذف جميع محتويات قرص USB الخاص بك وتهيئته ليعود جديد.

ومن ثم توجه إلى واجهة الأوامر أثناء توصيل قرص USB بالحاسوب وقم بكتابة الأمر التالي:

sudo /Applications/Install\ macOS\ –volume /Volumes/Untitled –nointeraction

وبعد ذلك قد يطلب منك النظام إدخال كلمة المرور الخاصة بنظامك، لذلك قم بإدخالها ومن ثم أزل القرص بعد أكتمال عملية النقل.

ويمكنك استخدام هذا القرص في أي وقت لتثبيت النظام كما ترغب، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية لتستخدمه:

أغلق حاسوبك تمامًا ومن ثم قم بتوصيل قرص USB الخاص بالتثبيت وقم بتشغيل الحاسوب أثناء اتصال القرص.

وقم بالضغط على زر Option الأيسر في لوحة المفاتيح حتى تدخل إلى واجهة تثبيت النظام، وتجد قرص USB ظهر أمامك.

قم بالدخول إلى قرص USB الخاص بالتثبيت والبدء بتثبيت النظام بعد تهيئة قرص الجهاز الصلب.

اقرأ ايضًا: تعرف على غلاف Brydge’s المزود بلوحة مفاتيح لأجهزة آيباد