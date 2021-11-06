ألفا روميو تطلق سيارة جوليا الكهربائية في عام 2024

تعمل شركة صناعة السيارات الإيطالية ألفا روميو على تطوير نسخة كهربائية بالكامل من سيارة جوليا Giulia سيدان ذات الأبواب الأربعة.

وقال جان فيليب إمبراتو، الرئيس التنفيذي للشركة: إن ألفا روميو تطلق السيارة الكهربائية في وقت ما في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، كشف أن السيارة يتم بناؤها عبر منصة STLA Large من الشركة الأم Stellantis.

وتركز الشركة على سيارات الدفع الرباعي الكهربائية أيضًا. وقال إمبراتو: إن الشركة لها مستقبل لسيارة جيوليا. وتقوم بهذه المهمة لسيارات الدفع الرباعي أيضًا.

ووفقًا لإمبراتو، فإن الانتقال إلى الكهرباء بالنسبة للشركة أمر لا بد منه حيث تتطلع العلامة التجارية إلى تحويل مجموعة موديلاتها إلى سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2027.

وبالرغم من الانتقال إلى مجموعات نقل الحركة الكهربائية بالكامل، أوضح رئيس الشركة أن العلامة التجارية تستمر في إعطاء الأولوية للنهج المتمحور حول السائق والرياضي الذي اشتهرت به سياراتها على مدار 111 عامًا من التاريخ.

ولن يكون هناك صوت اصطناعي للسيارة، ولا تريد الشركة تقديم ميزات وهمية لسياراتها، التي لن تتماشى مع قيمها.

نتيجة لذلك يعمل فريق الابتكار على الأحاسيس التي يريد أن يشعر بها عملاؤها والاهتزازات وردود الفعل مع بعض الأصوات والحركات الجديدة. ولكن دون وجود شيء مزيف.

تخطط الشركة لتصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2027

عندما يتعلق الأمر بالأسس الفنية لجوليا الجديدة، تنتقل من منصة Giorgio الحالية المزودة بمحركات الاحتراق إلى هندسة STLA Large للشركة الأم Stellantis، التي توفر مدى لا يقل عن 800 كيلومتر، بأحجام بطاريات تتراوح من 101 كيلو واط إلى 118 كيلو واط.

وتوفر أيضًا قدرة شحن سريع رائدة في فئتها. مع ما يصل إلى 32 كيلومتر من المدى المضاف في الدقيقة أثناء الشحن.

وتم تصميم STLA Large لنماذج أداء الدفع الرباعي. وتحدد Stellantis وقت تسارع محتمل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة يصل إلى 2.0 ثانية للسيارات القائمة على هذه التقنية.

وإلى جانب العناصر التي يجب أن تقدمها سياراتها العادية. تدرس العلامة التجارية إصدار Quadrifoglio من جوليا الذي يركز على الأداء في جميع عمليات إطلاق السيارات الجديدة.

وتتطلع ألفا روميو إلى تقديم هذا الخيار الذي يتوافق مع رسالة Quadrifoglio التي ندافع عنها الشركة منذ بداية العلامة التجارية.

وتعد Guilia جزء من تجربة أكثر شمولاً في السيارات الكهربائية خططت لها الشركة للنصف الثاني من العقد.

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