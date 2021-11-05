ميتا تخطط لافتتاح متاجر فعلية لعرض منتجاتها

ناقشت ميتا، شركة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، فتح متاجر البيع بالتجزئة التي تمتد لاحقًا إلى جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لوثائق الشركة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

وتستخدم المتاجر لتعريف الأشخاص بالأجهزة التي صنعها قسم Reality Labs التابع للشركة، مثل نظارات الواقع الافتراضي ونظارات الواقع المعزز.

وهذه الأجهزة هي بوابات إلى ميتافيرس، وهو العالم الرقمي المستقبلي حيث ينتقل الناس من الإصدارات الافتراضية إلى الإصدارات المعززة من الواقع بسلاسة تقريبًا.

وقام مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي، بإعادة تسمية شركته إلى ميتا في الأسبوع الماضي ووضع رؤية لمتابعة ميتافيرس كمنصة اجتماعية تالية.

وتساعد المتاجر في إظهار أن الواقع الافتراضي والواقع المعزز يمكن أن يكونا ممتعين. وتهدف المتاجر إلى جعل العالم أكثر انفتاحًا وتواصلًا، وفقًا لوثائق الشركة التي اطلعت عليها الصحيفة.

كما تهدف أيضًا إلى إثارة مشاعر مثل الفضول والقرب بالإضافة إلى الشعور بالترحيب أثناء تجربة نظارات الرأس.

وسبقت المناقشات حول المتاجر الفعلية إعادة تسمية فيسبوك بعدة أشهر، مع بدء العمل الجاد على المبادرة العام الماضي.

وقد لا يستمر المشروع الذي لا يزال قيد التطوير. ولكن في حال قررت ميتا المضي قدمًا، فإن هذه المتاجر تكون الأولى بالنسبة لعملاقة التكنولوجيا الموجودة إلى حد كبير رقميًا. ويستخدم أكثر من 3.5 مليارات شخص تطبيقاتها مثل واتساب وماسنجر وإنستاجرام.

وتظهر هذه المستندات نفسها أن ميتا تتصور المتاجر ذات التصميم الجمالي الحديث والبسيط والعلامة التجارية الدقيقة. وفكرت الشركة في الكثير من الأسماء المحتملة، مثل Facebook Hub و Facebook Commons و Facebook Innovations و Facebook Reality Store و From Facebook. واستقرت على Facebook Store. ولكن من المرجح أن يتغير ذلك الآن بعد إعادة تسمية الشركة.

وإذا نفذت ميتا هذه الخطة، فإن أول متجر بيع بالتجزئة لها يكون في بورلينجيم بولاية كاليفورنيا، حيث يوجد مكتب Reality Labs.

لبناء ميتافيرس، تريد ميتا أولاً بناء متاجر

تحدث زوكربيرج عن ميتافيرس بينما تكافح شركته مع التحديات التنظيمية والمجتمعية. وجمعت فرانسيس هوجين، الموظفة السابقة، آلاف الصفحات من الوثائق الداخلية وشاركتها مؤخرًا مع المشرعين ووسائل الإعلام.

وقالت إن فيسبوك لم تكن تفعل ما يكفي لحماية المجتمع من الأضرار التي تسببها. وتعرضت إفصاحاتها للتدقيق من قبل المشرعين والمنظمين.

كما تسود الشكوك حول ميتافيرس. وبينما حقق قسم Meta Reality Labs نجاحًا متواضعًا في الماضي مع Oculus Quest 2، لا يزال الواقع الافتراضي سوقًا متخصصًا للهواة والمتحمسين.

وغالبًا ما تكون الأجهزة باهظة الثمن ويمكن أن يكون من الصعب استخدامها. أفاد بعض الناس أن نظارة الرأس تسبب لهم الغثيان.

ويشار إلى أن فتح شركات التكنولوجيا لمتاجر ليس بالأمر الجديد. وكان لشركة Gateway، وهي شركة لتصنيع أجهزة الحاسب الشخصية، متاجرها في التسعينيات.

ولدى آبل متاجر بيع بالتجزئة حتى يتمكن الأشخاص من اختبار الأجهزة والإجابة على أسئلتهم. وكذلك فعلت مايكروسوفت وأمازون وجوجل.

وجربت ميتا في السنوات الأخيرة بعض جهود البيع بالتجزئة المادية. وفتحت أكشاك منبثقة في المطارات ومتجرًا منبثقًا في منطقة سوهو في مانهاتن لعرض منتجاتها من أجهزة Oculus.

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