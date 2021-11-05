سامسونج لديها بنطال جينز لجهاز Galaxy Z Flip 3

أعلنت شركة سامسونج بالتعاون مع Dr Denim، العلامة التجارية في مجال الجينز في أستراليا، عن إطلاق Z Flip Pocket Denim، وهو إصدار محدود من بنطال جينز يحتفي بالشكل الفريد القابل للطي لجهاز Galaxy Z Flip3.

وقالت الشركة: تشغل الجيوب الكبيرة مساحة كبيرة ولا تبدو أنيقة وتنزلق أحدث الهواتف بداخلها. أعيد تصميم بنطال جينز Z Flip Pocket Denim ليناسب Galaxy Z Flip3 حصريًا، مما يجعل الجيوب الكبيرة شيئًا من الماضي.

نتيجة لذلك عقدت سامسونج شراكة مع Dr Denim للتخلص من الجيوب الضخمة غير العصرية. وعرضت بنطال جينز مع جيب مصمم ليناسب بشكل مريح Galaxy Z Flip3 الجديد، وهو جهاز يمكن طيه إلى ما يقرب من نصف حجم الهاتف المسطح القياسي.

وأضافت الشركة: ولت أيام الجيوب الكبيرة المستطيلة. تعلن سامسونج و Dr Denim عن جيوب صغيرة مربعة تشكل إطارًا أفضل للساقين في الاتجاه الكبير التالي.

وقالت الشركة: الشريك المثالي لهاتف أنيق قابل للطي هو بنطال جينز أنيق بنفس القدر يناسبه تمامًا، مما يضمن لعشاق الموضة التمتع بالأناقة والعملية مع هاتف يتناسب تمامًا مع الجينز.

سامسونج تضفي الحيوية على بنطال الجينز الكلاسيكي

قالت هايلي والتون، رئيسة تسويق العلامات التجارية في شركة سامسونج أستراليا: غالبًا ما تكون الهواتف الذكية غير مناسبة للجيب. نتيجة لذلك استفدنا من أسلوب Dr Denim لتصميم الجينز الذي يغير معايير الجيب ويتناسب تمامًا مع جهاز Galaxy Z Flip3 الصغير.

وأضافت: يتوقع مستخدمو Galaxy Z Flip3 الأفضل في التصميم وسعة الجيب، وما هو الأفضل لمرافقة هواتفنا المتميزة من ارتداء الجينز المثالي المصمم حسب الطلب.

ومع عدم الحاجة إلى وجود جيوب كبيرة عند استخدام Galaxy Z Flip3 الجديد الأنيق. فقد تمت إزالة الجيوب الخلفية من الجينز، مع نقل واحد منهم إلى الفخذ الأمامي وتصغيره إلى الأبعاد الدقيقة لجهاز Galaxy Z Flip3.

كما تم خياطة الجيوب الأمامية الأصلية مع وضع حرف Z كبير.ويمثل هذا إيماءة لسلسلة Galaxy Z Series المبتكرة والقابلة للطي.

وهناك 450 قطعة من الإصدار المحدود من بنطال Z Flip Pocket Denim. ولجعل هذه القطعة المميزة ذات الإصدار الحصري أكثر جذبًا للانتباه. يصل كل من Galaxy Z Flip3 و Z Flip Pocket Denim بتغليف أنيق حسب الطلب.

وقالت Dr Denim: أردنا أن نأخذ الجينز الأزرق الكلاسيكي ونعيد صياغته. وذلك لخلق مظهر حديث وفريد من نوعه يظهر هاتف Galaxy Z Flip3.

علاوة على ذلك يباع بنطال الجينز Z Flip Pocket Denim بسعر 1115 دولار، مع تضمين Galaxy Z Flip3. ويتوفر Z Flip Pocket Denim للرجال والنساء على حد سواء، وهو متاح للشراء من خلال موقع Dr Denim الإلكتروني.

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