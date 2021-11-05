تيسلا تضيف ميزة مزامنة السيارة إلى حساب السائق

تستعد شركة تيسلا لعالم حيث يمكن لحساب السائق الخاص بك أن يتبعك عبر سيارات مختلفة، سواء كانت سيارة كهربائية شخصية أو سيارة مستأجرة.

وأضافت الشركة المصنعة للسيارة قسم الملفات الشخصية السحابية في أحدث إصدار من البرنامج، الذي يشير إلى خيار تمكين مزامنة المركبة لعمل نسخة احتياطية من ملفات تعريف السائق.

ويأتي ذلك بعد أن قال إيلون ماسك عبر تويتر في وقت سابق من هذا العام إن الشركة تنقل جميع المعلومات والإعدادات إلى السحابة، بحيث تتكيف أي سيارة من الشركة معك تلقائيًا.

وأصدرت الشركة آخر تحديث لها، الإصدار 2021.40. وفي هذا الإصدار، هناك إشارة إلى ميزة جديدة تسمى ملفات تعريف السحابة، التي تمنح المستخدم خيار تمكين مزامنة المركبة لملفات تعريف السائق الفردية.

وبالرغم من أن الميزة ليست جاهزة بعد. ولكن توفر نظرة على واجهة المستخدم لملفات تعريف السحابة وكيف يمكن أن تعمل.

وفي قائمة الملفات الشخصية، يكون هناك خيار جديد تحت كل ملف تعريف يسمى تفعيل مزامنة السيارة. ويبدو أن تمكين هذا الخيار يسمح لسيارة تيسلا بمزامنة ملف تعريف السائق المحدد مع المركبات الأخرى في تطبيق الشركة الخاص بك.

إعدادات مقعدك يمكن أن تتبعك عبر سيارات مختلفة

إذا كنت تمتلك العديد من سيارات تيسلا، أو تستأجر سيارة تيسلا. فإن بإمكانك الاحتفاظ بإعدادات ملفك الشخصي كما هي عبر مركباتك. وعند تغيير أحد الإعدادات، يتم نقله تلقائيًا إلى مركباتك الأخرى.

ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند استئجار سيارة من الشركة. ومن المحتمل أنك لن ترغب في استعراض كل قائمة في السيارة وتعديلها وفقًا لتفضيلاتك. وقد لا تتذكر حتى الإعداد الذي قمت بتعيين بعض الإعدادات عليه.

وقد يكون هذا مهمًا لبعض الإعدادات مثل وضع الإيقاف. وعندما تركب السيارة لأول مرة، قد تتوقع أنها تتصرف مثل سيارة تيسلا الخاصة بك.

ووفقًا لتحديثات البرامج، تتضمن الإعدادات المتزامنة سطوع الشاشة والإضاءة العالية التلقائية ووحدات درجة الحرارة والمسافة ووضع التوقف وخيارات المرشد الآلي.

وبالنسبة إلى شركة سيارات تركز على التكنولوجيا مثل تيسلا. فإن منح عملائها طريقة بسيطة لنقل الإعدادات إلى سيارات متعددة أمر منطقي.

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