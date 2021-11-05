تويتر تتيح لك الاستماع إلى الغرف الصوتية دون حساب

وفرت شركة تويتر للمستخدمين إمكانية مشاركة الروابط المباشرة إلى الغرف الصوتية للسماح للآخرين بالاستماع إلى الجلسة الصوتية المباشرة عبر الويب دون تسجيل الدخول إلى المنصة.

وتقول عملاقة الوسائط الاجتماعية إن الوظيفة الجديدة تستهدف مستخدمي Spaces الذين لديهم أصدقاء ليسوا عبر المنصة. ولكن ما زالوا يرغبون في الاستماع إلى Space.

ويفتح التوسيع غرف تويتر الصوتية لمزيد من الأشخاص ويمنح عملاقة الوسائط الاجتماعية فرصة أفضل للوصول إلى مستخدمين جدد خارج منصتها.

وتمنح الوظيفة الجديدة أيضًا Spaces ميزة على المنافسين مثل كلوب هاوس وغرف الصوت المباشر عبر فيسبوك.

وقدمت الشركة العديد من الميزات على مدار الأشهر القليلة الماضية لتبسيط Spaces واكتساب المزيد من المستخدمين.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الشركة ميزة Spaces Recording للمختبرين عبر iOS، مع إطلاق عالمي لمتابعة ذلك.

وتمنح هذه الميزة المضيفين القدرة على تحديد إعداد Spaces Recording الجديد قبل بدء جلسة صوتية حية.

وبمجرد انتهاء الجلسة، يمكن مشاركة التسجيل الصوتي عبر تويتر. ويسمح ذلك للمستمعين بإعادة تشغيله في أي وقت أو إعادة مشاركته بأنفسهم.

كما أطلقت أيضًا اختبار Spaces الذي يجلب علامة تبويب Spaces المخصصة لمستخدمي أندرويد جنبًا إلى جنب مع تحديث يجلب دعوات DM أسهل. وتعرض المنصة الآن أيضًا Spaces الشائعة في علامة التبويب Explore عب iOS لزيادة ظهورها.

الروابط المباشرة تلغي الحاجة إلى تسجيل الدخول

تجدر الإشارة إلى أن كلوب هاوس حدّث أيضًا منصته مؤخرًا للتنافس بشكل أفضل مع منافسيه. ووسعت كلوب هاوس عروضها للسماح بالاستماع غير المتزامن، بما في ذلك دعم المقاطع والإعادة والتصدير الصوتي.

وأضافت أيضًا دعمًا لـ 13 لغة جديدة، بما في ذلك الفرنسية والألمانية والهندية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكانادا والكورية والمالايالامية والبرتغالية البرازيلية والإسبانية والتاميلية والتيلجو.

ونمت شعبية الصوت المباشر وسط الوباء حيث كان الناس في جميع أنحاء العالم محصورين في منازلهم. ومع ذلك، مع رفع القيود في العديد من البلدان وعودة الأحداث الشخصية، تتطلع الشركات التي تقدم غرفًا صوتية مباشرة للاحتفاظ بالمستخدمين من خلال إطلاق ميزات جديدة وجعل المحادثات أكثر سهولة.

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